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美股第3季財報季登場 國銀估企業獲利成長動能放緩
美股第3季財報季陸續展開，國銀分析，標普500企業中，銀行股已率先公布財報，整體表現大致符合市場預期，接下來市場焦點將轉向10月底陸續公布財報的大型雲端服務供應商（CSP）。受惠於AI熱潮延續，市場預期標普500企業第3季獲利年增率可望達30%，維持亮眼表現。
不過，國銀提醒，隨著企業獲利基期墊高，獲利成長動能的高峰可能已過，後續增幅恐難超越第2季的50%。從過去經驗來看，當企業獲利成長逐步放緩，股市未來報酬率也可能隨之下降，加上高利率環境下市場波動風險仍不容忽視，建議投資人適度提高核心消費、公用事業等防禦型類股比重，以強化投資組合的抗波動能力。
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