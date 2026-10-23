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薔琵颱風來襲 保誠人壽服務不中斷啟動「保戶關懷服務」機制
薔琵颱風來襲。保誠人壽提醒民眾應嚴加防範強風豪雨，做好防颱準備，並注意個人安全。颱風期間如保戶有任何查詢，保誠人壽提供多元管道，讓服務不中斷，客服專線0809-0809-68將於指定時段由專人接聽，民眾亦可藉由「保戶e點通」、智能客服「保寶」以及「LiPay GO理賠智能助理」，因應個人需求及使用習慣，取得即時、便利的服務。
此外，保誠人壽也推出六大保戶關懷措施包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金三個月」、「快速理賠」等提供受災保戶全方位保障服務、主動關懷和即時的協助。
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