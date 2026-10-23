聯準會10月升息機率低、債市買盤回溫 國銀估年底前有升息風險

美國聯準會在9月升息一碼後，近期聯準會官員普遍認為無需急著再次升息，本國銀行預期聯準會將持續觀察貨幣政策對物價控制、金融狀況的影響，因此預期10月再次升息的可能性低，對股市造成壓力，帶動債市買盤回溫，不過，受物價壓力影響，12月可能升息一碼，明年第1季也有升息空間。

國泰世華銀行分析指出，美國9月CPI月增0.6%、PPI月增1.3%，能源供應短缺的衝擊逐步擴散，此外，柴油、燃料成本正沿著供應鏈傳導，使原物料、關稅、保險成本持續推升企業價格壓力，整體物價壓力支撐後續的升息路徑，短期而言，12月料將升息一碼，明年第1季亦保留升息一碼的空間，而明年3月受高基期影響可能有助於通膨數據降溫。

台北富邦銀行也認為，9月CPI、PPI升溫，消費與就業具韌性，年底升息預期仍存，但因美債標售穩健、聯準會官員偏向不急於10月升息，高殖利率環境使AI與科技股估值面臨修正壓力，股市震盪帶動避險買盤流入美債，美國十年期公債殖利率從10月初5.3%高位顯著回降至低點5.04%後反彈，目前則在4.96%左右震盪，債市自低檔修復，長端美債具支撐。