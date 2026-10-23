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中信金前三季EPS為3.18元 法人看好全年上看4.2元
中信金（2891）9月自結稅後淨利為94億元，較8月減少6%，主要受投資市場波動、股利收入減少影響，但累積前三季稅後淨利為632億元，年成長4%YOY，每股獲利（EPS）為3.18元。
分析師指出，展望中信金今、明年營運，在放款、淨利差成長目標皆維持不變，預期2026~2027年淨利息收益將年成長19%、8%；財管商品銷售動能極佳，預期2026年整體淨手續費收益具強勁雙位數成長，但在基期墊高下，預期2027年將個位數小增；放款動能強勁，且海外子行陸續有不良壞帳產生，預期2026年淨提存將年增加27%，而2027年則相對穩定；此外，投資市場波動影響台壽保的TPL評價利益、分紅保單挹注，預估台壽保2026年獲利將落在150~160億元區間水準。
預估中信金2026~2027年稅後淨利847億元、880億元，年成長5%、4%，EPS為4.2元、4.4元，同時，考量中信金獲利穩健成長，並持續創高，加上子公司資本充足，中信金近幾年現金股利配發率皆維持六成以上，且OCI股票資本利得（前九月共682億元）亦可為配息來源，推估2027年將可配發現金股利約當3元，持續看好營運後市。
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