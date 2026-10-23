薔琵颱風來襲 三商壽啟動五大保戶關懷機制

因應薔琵颱風可能帶來的強風豪雨，玉山金控（2884）子公司三商壽預先啟動五大保戶關懷措施，包括「保單借款利息減免」、「免費補發保單」、「續期保費緩繳」、「快速理賠」及「房屋貸款本金緩繳」，並透過理賠單位與第一線業務員主動關懷，協助受災保戶減輕資金與繳費負擔，陪伴保戶及家人度過難關。

三商壽表示，秉持「從優、從速、從寬」的服務原則，協助受災保戶辦理各項申請。在資金支援方面，即日起至2026年11月30日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起可享90天免息優惠，每張保單累計免息借款本金以10萬元為上限；續期保險費應繳日介於2026年8月至2027年1月的受災保戶，繳費期限可延長至2027年3月31日，減輕災後復原期間的繳費壓力。

若保單因災遺失或毀損，保戶可於2027年1月31日前申請免費補發；房屋貸款受災戶則可於2026年12月31日前，申請本金緩繳3個月。此外，理賠單位將協同業務員主動關懷，協助受災保戶及家屬備妥申請文件，儘速辦理理賠。

三商壽提醒國人及保戶要提早做好防颱準備，持續留意颱風動態與政府防災資訊，以自身及家人安全為優先。保戶如有理賠、保費繳納或其他保單服務需求，可撥打免費客服專線0800-022-258，由專人提供說明與協助。