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薔琵颱風來襲銀行停班 央行照常運作供應5.85億美元外幣流動性
薔琵颱風來襲，台灣多地23日停止上班上課，銀行業暫停營業，台北外匯市場也休市。不過，國際金融市場持續運作，中央銀行外匯相關同仁仍到行上班，辦理國際金融交易及交割，並提供銀行所需外幣資金，確保國內銀行外幣資金調度及金融運作正常。
央行指出，為因應銀行外幣資金需求，本日提供國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行合計5.85億美元的外幣資金，協助銀行維持正常營運及資金調度。
央行表示，雖然受颱風影響，國內銀行暫停營業、台北外匯市場休市，但國際金融市場並未停止交易，為維持本國銀行外幣資金正常運作，央行相關人員仍持續執行國際金融交易及交割業務，確保相關金融服務不中斷。
央行強調，即使颱風造成國內金融市場暫停交易，仍會持續辦理必要的國際金融業務，並適時提供銀行所需外幣資金，以維持金融體系正常運作，降低颱風對國內銀行外幣業務及跨境金融交易的影響。
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