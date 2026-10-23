薔琵颱風來襲 支票退票從寬處理 符合條件免列紀錄、免收手續費

薔琵颱風來襲，部分地區10月23日停止上班，為降低颱風對企業及民眾資金調度的影響，台灣票據交換所宣布，針對10月23日及27日發生的存款不足退票，推出從寬處理措施。支票存款戶若於次一營業日完成重提付訖、清償贖回或提存備付等程序並申請註記，退票紀錄將不予列計，包括補票紀錄，且免收相關手續費。

台灣票據交換所表示，為顧及颱風期間支票存款戶的資金調度需求，凡支票存款戶於10月23日、27日因存款不足發生退票，若分別於次一營業日辦妥相關補救程序及註記，即可適用從寬措施。不過，若支票存款戶在原退票據重新提示付款前，先行提取已提存的備付款項，該筆退票仍將列入紀錄。

此外，若支票存款戶因薔琵颱風造成災害，進而影響票款清償能力，可檢具相關證明文件，向辦理退票的金融機構提出申請，再由金融機構核轉當地票據交換所辦理重大災害註記。

票據交換所指出，完成重大災害註記後，自災害發生日起六個月內，即使存款不足退票累計達三張，也暫不因此通報為拒絕往來戶。若支票存款戶在此期間內，進一步辦妥重提付訖、清償贖回或提存備付等註記，相關退票紀錄也不會對外提供查詢，以減輕災害對企業及民眾票據信用的衝擊。

票據交換所並表示，若10月23日以後仍受颱風影響，導致全台或部分地區停止上班，後續也將持續比照上述措施辦理，協助支票存款戶度過颱風期間的資金調度難關。