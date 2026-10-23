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交投降溫 券商9月獲利減

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（22）日公布，全體證券商9月稅後淨利187.8億元，較8月減少86.4億元、月減約31.5%，主因行情震盪，交投降溫影響。

不過，拉長看今年以來表現，前九月全體證券商稅後淨利2,012.5億元，較去年同期大增1,268.8億元，年增率高達170.6%。

從三大業務看，經紀業務方面，9月台股上漲3.9%，大盤總成交值約17.6兆元，較8月萎縮11.4%，以致單月經紀手續費收入相對縮水，經紀業務獲利降至170.6億元，較上月減少4.6%；自營業務方面，受證券評價利益減少衝擊，單月自營業務淨利降至41.6億元，月減67%；承銷業務淨利32.2億元，較上月衰退12.1%。整體而言，9月全體證券商稅前純益為210億元，較8月減少33%。

進一步看，證券商今年前九月三大核心業務表現強勁，經紀業務累計利益達1,624.6億元，年增1.4倍；自營業務因出售證券利益挹注豐厚，累計利益達696.4億元，較去年同期大增289%；承銷業務累計利益亦達188.1億元，年成長178%。前三季全體證券商累計稅前純益達2,297.7億元，年成長169.8%。

依券商型態分析，專業證券商累計稅後純益達1,975.33億元，年增172.4%。其中主力綜合證券商累計稅後純益為1,768.73億元，年成長175.5%；經營二種業務證券商及專業經紀商累計稅後純益分別達182.67億元與23.69億元，各年增143.9%與175.1%；專業自營商累計獲利0.24億元，順利轉虧為盈。

兼營證券商方面，累計稅後純益為37.21億元，年成長101%，其中期貨兼營證券商在低基期下大幅增長至12.7億元，年增1,467.9%；銀行兼營證券商累計獲利亦達24.51億元，年成長38.4%。

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