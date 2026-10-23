交投降溫 券商9月獲利減

金管會副主委莊琇媛昨（22）日說，信任為金融業永續發展的基石，她從四面向談公平待客，「公平待客是建立信任的起點、科技打詐是守護信任的重要防線、金融信託是延續信任的重要機制，而數位創新則須以信任為基礎」，她期盼，跨界合作運用科技，打造安全且具韌性的金融生態圈，全方位守護民眾財富。

2026-10-23 03:05