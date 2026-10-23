聽新聞
0:00 / 0:00

公平待客講座…莊琇媛：四面向強化金融信任 李嘉祥：築多層次智慧防護網

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金管會副主委莊琇媛昨（22）日說，信任為金融業永續發展的基石，她從四面向談公平待客，「公平待客是建立信任的起點、科技打詐是守護信任的重要防線、金融信託是延續信任的重要機制，而數位創新則須以信任為基礎」，她期盼，跨界合作運用科技，打造安全且具韌性的金融生態圈，全方位守護民眾財富。

台灣企銀董事長李嘉祥則表示，金融詐騙猖獗，台企銀建構多層次的智慧防護網，且取得防詐輔導相關專利，今年更推出網址防偽偵測功能，協助客戶第一時間辨識詐騙真偽，減少誤入釣魚網站的風險。科技防詐有助保險信託權益確保、數位創新運用與資訊安全，與群眾生活和尊嚴息息相關，盼能成為全民最值得信賴的金融夥伴之一。

經濟日報與台灣企銀昨日共同舉辦「2026公平待客講座—韌性金融 全方位守護財富」，莊琇媛、李嘉祥出席致詞。莊琇媛指出，公平待客是建立信任的起點，金管會自2015年起，便訂定了「金融服務業公平待客原則」，並於2019年開始建立評核機制，近年持續擴大相關措施及執行成效，鼓勵金融機構將消費者保護轉化為具體行動，當民眾感到被重視，信任才會逐步累積。

第二是科技打詐，莊琇媛指出，金管會今年修正的《詐欺犯罪危害防制條例》，已建立跨機構科技分析平台的法源依據，未來可整合金融機構與虛擬資產業者的資訊，提高金融辨識與阻攔效率。透過金融機構與執法機關合作，2025年11月以來，每月警示帳戶已逐漸下降，由去年底約15萬戶，降至今年第3季底的12.5萬戶。

第三，金融信託是延續信任的重要機制，截至今年6月底，安養信託受益人已達到22萬人，信託金額達2,000億元。第四，她強調，無論是數位轉型、AI的運用或創新、金融服務的發展，都需建立在信任的基礎上。

李嘉祥表示，金融業不只是資金流通與配置的場域，公平待客也並非只有法律遵循，唯有金融從業人員主動站在客戶立場思考，保障客戶權益，才能讓金融業的服務充滿溫度。

金管會 詐騙 台企銀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從數位創新到客戶信任 凱基人壽獲財訊金融獎三殊榮

資產上鏈 「三軌金融」融合 建構未來生態系

國泰金公平待客獲肯定

「三軌金融」加速融合 金管會創新處長周正山：兼顧效率、創新、安全

相關新聞

AI助攻…五大銀新增放款衝高 前九月承作金額9.8兆

中央銀行昨（22）日公布五大銀行新承做放款統計，今年前九月五大銀行新承作放款金額創同期新高，企業資金需求成為主要推力，AI供應鏈帶動的周轉金與資本支出尤其受到關注；另一方面，前九月新承作購屋貸款金額年減逾一成，則反映房市在信用管制及市場調整下，正朝軟著陸方向發展。

公平待客講座…莊琇媛：四面向強化金融信任 李嘉祥：築多層次智慧防護網

金管會副主委莊琇媛昨（22）日說，信任為金融業永續發展的基石，她從四面向談公平待客，「公平待客是建立信任的起點、科技打詐是守護信任的重要防線、金融信託是延續信任的重要機制，而數位創新則須以信任為基礎」，她期盼，跨界合作運用科技，打造安全且具韌性的金融生態圈，全方位守護民眾財富。

交投降溫 券商9月獲利減

臺灣證券交易所昨（22）日公布，全體證券商9月稅後淨利187.8億元，較8月減少86.4億元、月減約31.5%，主因行情震盪，交投降溫影響。

公股投信四合一整併案拍板 暫定2028年元旦為合併基準日

公股投信「四合一」整併案拍板。第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控等四家公股金控董事會及旗下投信子公司董事會，分別於昨（22）日通過整併案，將由第一金投信擔任存續公司，合併後第一金控持股50.3%，取得經營主導權。

四大公股投信做大版圖...拚進前八強

四大公股投信整併後，將積極擴大資產管理版圖，力拚躋身國內投信前八強。第一金投信總經理高子敬昨（22）日表示，四家投信合併後，公募基金規模約4,000億元，排名約居國內第12名，加計代操業務後，整體資產管理規模（AUM）約5,000億元。

台幣失守32.5 周線連四黑

薔琵颱風來襲，民眾忙著搶購南下高鐵車票、預訂KTV歡度連假，台北股匯市卻風雨交加。外資昨（22）日大舉賣超台股逾800億元，資金匯出壓力升高，新台幣匯價跟隨台股開高走低，盤中由升轉貶，終場以32.508元作收，貶值2分，收盤再度跌破32.5元關卡，成交量35.71億美元，周線連四黑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。