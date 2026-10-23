公平待客講座…莊琇媛：四面向強化金融信任 李嘉祥：築多層次智慧防護網

金管會副主委莊琇媛昨（22）日說，信任為金融業永續發展的基石，她從四面向談公平待客，「公平待客是建立信任的起點、科技打詐是守護信任的重要防線、金融信託是延續信任的重要機制，而數位創新則須以信任為基礎」，她期盼，跨界合作運用科技，打造安全且具韌性的金融生態圈，全方位守護民眾財富。

台灣企銀董事長李嘉祥則表示，金融詐騙猖獗，台企銀建構多層次的智慧防護網，且取得防詐輔導相關專利，今年更推出網址防偽偵測功能，協助客戶第一時間辨識詐騙真偽，減少誤入釣魚網站的風險。科技防詐有助保險信託權益確保、數位創新運用與資訊安全，與群眾生活和尊嚴息息相關，盼能成為全民最值得信賴的金融夥伴之一。

經濟日報與台灣企銀昨日共同舉辦「2026公平待客講座—韌性金融 全方位守護財富」，莊琇媛、李嘉祥出席致詞。莊琇媛指出，公平待客是建立信任的起點，金管會自2015年起，便訂定了「金融服務業公平待客原則」，並於2019年開始建立評核機制，近年持續擴大相關措施及執行成效，鼓勵金融機構將消費者保護轉化為具體行動，當民眾感到被重視，信任才會逐步累積。

第二是科技打詐，莊琇媛指出，金管會今年修正的《詐欺犯罪危害防制條例》，已建立跨機構科技分析平台的法源依據，未來可整合金融機構與虛擬資產業者的資訊，提高金融辨識與阻攔效率。透過金融機構與執法機關合作，2025年11月以來，每月警示帳戶已逐漸下降，由去年底約15萬戶，降至今年第3季底的12.5萬戶。

第三，金融信託是延續信任的重要機制，截至今年6月底，安養信託受益人已達到22萬人，信託金額達2,000億元。第四，她強調，無論是數位轉型、AI的運用或創新、金融服務的發展，都需建立在信任的基礎上。

李嘉祥表示，金融業不只是資金流通與配置的場域，公平待客也並非只有法律遵循，唯有金融從業人員主動站在客戶立場思考，保障客戶權益，才能讓金融業的服務充滿溫度。