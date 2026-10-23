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四大公股投信做大版圖...拚進前八強
四大公股投信整併後，將積極擴大資產管理版圖，力拚躋身國內投信前八強。第一金投信總經理高子敬昨（22）日表示，四家投信合併後，公募基金規模約4,000億元，排名約居國內第12名，加計代操業務後，整體資產管理規模（AUM）約5,000億元。
未來將以進入前十大、甚至挑戰前八大為目標，並以公募基金每年成長15%、代操業務每年成長10%為積極成長目標，爭取優於市場的成長表現。
第一金投信董事長兼投信投顧公會理事長尤昭文指出，打造「資產管理國家隊」是此次整併的重要目標，公股投信除持續發展收益型及主題型商品，也不會缺席資產管理相關政策，未來將積極參與台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）、台股新指數及不動產投資信託（REITs）等領域，開拓資產管理新商機。
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