公股投信四合一整併案拍板 暫定2028年元旦為合併基準日

公股投信「四合一」整併案拍板。第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控等四家公股金控董事會及旗下投信子公司董事會，分別於昨（22）日通過整併案，將由第一金投信擔任存續公司，合併後第一金控持股50.3%，取得經營主導權。

第一金控總經理方螢基表示，預計10月底向金管會銀行局送件，暫定2028年1月1日為合併基準日。

方螢基指出，四家金控及旗下投信董事會均已通過整併案，預計10月底向金管會銀行局提出申請，待銀行局核准後，再送證期局及公平會審查。由於此次涉及四家投信整併，較一般兩家公司合併複雜，尤其資訊系統整合需要較長時間，預估主管機關核准後，仍須九至12個月籌備期，因此暫定2028年1月1日為合併基準日。

此次合併將全數以普通股換股方式辦理，第一金投信每1股普通股，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股59,286,927股。

合併後各金控持有第一金投信比率分別為第一金控50.3%、兆豐金控30.4%、合庫金控9.8%及華南金控9.5%。

董事會將設董事七席及監察人二席，董事席次由第一金控取得四席，兆豐金控、合庫金控及華南金控各取得一席；監察人席次則由第一金控及兆豐金控各取得一席。此案仍需主管機關核准後才能生效。未來董事長及總經理人選將由第一金控主導，合併後也將維持「第一金投信」名稱。

對於由第一金投信擔任存續公司，方螢基指出，主要考量第一金投信資產管理規模最大、獲利績效較佳，旗下也有多檔表現不錯的明星基金，希望透過整合發揮更大的通路效益。

至於換股比例，四家金控均聘請財務顧問進行盡職調查及價值評估，再經協商決定，並由獨立專家出具合理性意見書。

員工安置方面，四家投信目前合計約370名員工，第一金投信總經理高子敬表示，原則上全員留任，提供三年工作權保障、留任獎金及優退、優離措施，副總經理等高階主管也納入安置計畫。

方螢基指出，整併案除可避免軟硬體設備的重複投資、降低營運成本外，更將藉由共同持股與經營發揮公股通路整合、產品多元化、規模經濟與成本優化等效益，以強化公股投信競爭力與服務品質，進一步提升獲利能力與增進股東權益。未來將持續掌握「亞洲資產管理中心」的商機，努力成為更有競爭力的資產管理國家隊。