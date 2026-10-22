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公股投信四合一 總資產規模挑戰5,000億元、市場排名有望攀升至第八

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

公股投信合一力拚月底送件、2028年1月1日為生效基準日，屆時目標總資產管理規模有望挑戰5,000億元，市場排名有望坐12望八。

根據投信投顧公會數據，截至9月底，合計第一金投信、兆豐投信、華南永昌投信以及合庫投信公募基金規模以及全權委託代操規模計算，約為4,758.5億元、基金數量為99檔、總受益人數為26.4萬人，其中，實動客戶約略8萬。

同樣以9月底規模計算，公股投信四合一後，第一金投信的總資產管理規模排名有望攀升至12名，排名部分僅次於元大、國泰、群益、富邦、安聯、復華、統一、野村、台新投信、中國信託、凱基投信；而國內投信業者家數將從36家降至33家。

第一金投信總經理高子敬表示，考量到第一金投信以及兆豐投信過去表現，平均每年公募基金規模成長率約15%、全權委託代操規模成長率約10%，成長率均高於業界平均，由此估算，再加上四合一的綜效發展，總資產管理規模挑戰排名進入前十，甚至上看業界第八大。

針對四家投信各別優勢檢視，第一金投信優勢在於收益型產品以及主題式產品；兆豐投信強項則在於貨幣型基金以及ETF；合庫投信則有善於多重資產基金；華南永昌投信則在台股市場有所斬獲，未來將結合四家公股投信長處，並透過投資力、銷售力、產品創新力，發揮合併綜效，朝資產管理國家隊邁進。

投信 合一 兆豐

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