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玉山永續金融 連13年奪金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金管會主委彭金隆（左）頒發2026財訊金融獎「永續金融奬」金質獎獎座予玉山金控董事長黃男州（右）。玉山金控／提供
金管會主委彭金隆（左）頒發2026財訊金融獎「永續金融奬」金質獎獎座予玉山金控董事長黃男州（右）。玉山金控／提供

《財訊》「2026財訊金融獎」於昨（22）日舉辦頒獎典禮，玉山金控（2884）13度蟬聯「永續金融獎」最高榮譽金質獎。自2014年財訊金融獎舉辦頒獎典禮以來，玉山已累積榮獲43座金質獎、11座優質獎，更是金融業唯一連續榮獲「金控永續獎」金質獎，創下台灣金融業最佳紀錄。

玉山長期投入永續發展並多次領先業界。除連續12年入選標普全球年鑑、11度入選公司治理評鑑前5%的佳績外，在接軌國際方面，更是台灣金融業首家應主管機關要求提前一年導入IFRS並發布年報永續專章的上市公司，並連續四年參與聯合國氣候峰會（Conference of the Parties, COP），不僅讓世界看見台灣，也將國際最新減碳趨勢帶回國內。在永續影響力方面，連續六年發起「玉山ESG永續倡議行動」，攜手外部專家與顧問，為企業提供淨零整合解決方案。

財訊「永續金融獎」由財訊雜誌與資誠聯合會計師事務所共同主辦，並邀集產業、學術及企業界深耕永續發展領域的專家學者組成評審團，為國內金融業最具指標性的永續獎項之一。玉山秉持永續經營理念，將ESG精神融入企業策略與營運管理，持續推動永續金融創新，以具體行動回應氣候變遷、環境保護及社會共融等重要議題。在永續金融、環境永續、社會影響、公司治理及年度重大永續成果等各項評比指標中，玉山皆展現卓越績效，整體表現領先同業，獲評審團高度肯定，展現作為金融業永續發展領航者的堅強實力與影響力。

玉山金控董事長黃男州表示：「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略。」面對全球永續發展浪潮，玉山深信金融業肩負引領轉型的重要責任，除持續將永續思維融入經營決策與金融服務外，更積極發揮正向影響力，促進社會進步與產業轉型。未來，玉山將持續攜手志同道合的夥伴共同邁向淨零排放，以實際行動落實永續承諾，創造環境、社會與企業共榮的永續未來。

玉山 永續 玉山金控

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