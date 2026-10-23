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創新板新兵 賴總統期許兩年拚增40家

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為完善新創生態圈並落實「亞洲那斯達克」國家發展戰略，臺灣證券交易所昨（22）日舉辦台灣創新板（tib-創）「現在，投資未來」品牌年度發布會。證交所董事長林修銘表示，賴清德總統期許以兩年新增40家企業掛牌為目標，打造具國際競爭力的創新籌資平台。

截至今年9月底，創新板掛牌企業已突破30家，IPO初次募資總額逾182億元；全體創新板公司前九月營收年增近七成、上半年稅前淨利更是大增151％。

在制度改革上，證交所推動三大環節升級，首先，開放主辦券商在輔導未登錄興櫃企業申請創新板期間，可提早參與上市前增資，從純顧問角色轉化為實質投資夥伴；其次，創新板股票交易機制全面齊平一般板；第三，證交所整合跨部門資源，全力扶植具全球競爭力的新創鏈結國際資本。

證交所總經理李愛玲則提出四大推進面向，一、擴大券商參與，共享企業經營成果；二、精簡審計作業，在風險可控下簡化財務資料審閱，減輕會計師人力負擔；三、攜手VC與CVC，帶領企業前進國際展會與媒合引資；四、推出投信投資範例，提升法人評估與進場便利性。

創新板 證交所 那斯達克

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