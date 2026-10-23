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永豐金證下月23日併京城證
券商整併再添一案，京城證券即將走入歷史。金管會昨（22）日核准永豐金證券合併京城證券，合併基準日是2026年11月23日。合併後永豐金證券經紀業務排名穩居第四大，業務據點維持46處，京城證券43名員工將全數留任。
金管會證期局副局長黃仲豪說，此案由永豐金證券為存續公司，京城證券為消滅公司，雙方已依公司法規定，經董事會決議通過合併。
據統計，永豐金證券原有資本額172.3億元，經紀業務市占率5.054%，排名第四；京城證券資本額2.3億元，以經紀業務為主，市占率0.059%，排名第48。合併後永豐金證券市占率預估提高至5.113%，排名維持第四。
員工方面，永豐金證券原有員工2,668人，京城證券43人，合併後合計2,711人，京城證券員工全數留用。
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