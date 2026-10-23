永豐金證下月23日併京城證

日本央行將於10月底召開會議，外界關注其貨幣政策，目前日本目標利率為1.25%，此為1995年以來的31年新高。而年底出國潮來臨，國銀也加碼延長推出日幣定存優惠，如滙豐銀行、元大銀行皆延長短天期日圓定存年利率8％優惠至年底。

2026-10-23 02:02