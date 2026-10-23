台幣失守32.5 周線連四黑

薔琵颱風來襲，民眾忙著搶購南下高鐵車票、預訂KTV歡度連假，台北股匯市卻風雨交加。外資昨（22）日大舉賣超台股逾800億元，資金匯出壓力升高，新台幣匯價跟隨台股開高走低，盤中由升轉貶，終場以32.508元作收，貶值2分，收盤再度跌破32.5元關卡，成交量35.71億美元，周線連四黑。

台股盤中行情豬羊變色，恐慌性賣壓湧現，指數不僅跌破前波低點、失守季線，尾盤驚險守住46K大關。台股由紅翻黑，也拖累新台幣匯價由升轉貶，股、匯市同步承壓。

匯銀人士指出，外資昨天幾乎整天都在買進美元、匯出資金，成為新台幣匯價的主要貶值壓力；出口商則多採觀望態度，美元供給相對有限，進口商與散戶則趁早盤進場買進美元，進一步推升匯市買匯需求。

從盤中走勢來看，新台幣昨天最高升至32.45元，最低貶至32.642元，高低價差達近2角，反映市場多空力量拉鋸，也顯示股市劇烈震盪對匯市的牽動。