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日圓優利定存 年息衝8%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

日本央行將於10月底召開會議，外界關注其貨幣政策，目前日本目標利率為1.25%，此為1995年以來的31年新高。而年底出國潮來臨，國銀也加碼延長推出日幣定存優惠，如滙豐銀行、元大銀行皆延長短天期日圓定存年利率8％優惠至年底。

滙豐銀行即日起至12月31日，針對該行「合格卓越理財」客戶，以非定存承作幣別資金換匯後辦理定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享日圓定存7天期年利率8%。

元大銀行即日起至12月31日，民眾透過臨櫃、網路銀行或行動銀行以新臺幣換匯後承作，可享日圓14天期年利率8%優惠、1個月期年利率6%，單筆承作金額為10萬日圓(含)以上。

台新Richart即日起至10月26日，針對持有Richart外幣帳戶的客戶，推出日圓1個月期年利率6%優惠，每人每檔限存1筆，只要10,000日圓就可存，單筆最高可存210萬日圓。

台北富邦銀行推出Fubon+換匯定存優惠方案，活動延長至10月31日截止，民眾於營業日透過Fubon+行動銀行以新臺幣換匯並辦理定存，可享14天期日圓定存年利率8%、1個月期年利率4%、3個月期年利率3%優惠，單筆申辦金額需達10萬(含)以上日圓。

永豐銀行即日起推出換匯優利定存專案，民眾透過線上或臨櫃換匯後辦理外幣定存方案，可享日圓7天期年利率7.25%、14天期年利率3.7%、1個月期年利率2%、2個月期年利率1.15%優惠，最低承作金額為1萬日圓。

中信銀行即日起至11月30日止，民眾透過網路銀行、銀行App指定入口，以新台幣活期帳戶換匯後，辦理外幣優利定存，享1個月期年利率6%、3個月期年利率3%優惠，單筆承作門檻15萬日圓。

星展則推出長天期日幣定存專案，即日起至12月31日止，針對該行消費金融處之星展豐盛理財、星展豐盛私人客戶、星展頂級私人客戶推出日幣定存方案，可享6個月期年利率2%優惠，起存額為100萬日圓。

日圓 定存 日本央行

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