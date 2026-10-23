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AI助攻…五大銀新增放款衝高 前九月承作金額9.8兆

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行昨（22）日公布五大銀行新承做放款統計，今年前九月五大銀行新承作放款金額創同期新高。聯合報系資料照
中央銀行昨（22）日公布五大銀行新承做放款統計，今年前九月五大銀行新承作放款金額創同期新高。聯合報系資料照

中央銀行昨（22）日公布五大銀行新承做放款統計，今年前九月五大銀行新承作放款金額創同期新高，企業資金需求成為主要推力，AI供應鏈帶動的周轉金與資本支出尤其受到關注；另一方面，前九月新承作購屋貸款金額年減逾一成，則反映房市在信用管制及市場調整下，正朝軟著陸方向發展。

受惠AI產業熱潮帶動企業備料、營運周轉及擴產融資需求，今年前九月五大銀行新承做放款金額合計達9兆8,664億元，創歷史同期新高；9月單月新承做放款金額為1兆3,256億元，則是歷史同期次高，僅次於2023年3月的1兆3,487億元，顯示企業資金需求持續強勁。

央行經研處行務委員劉淑敏表示，今年前九月五大銀行新承做放款中，周轉金貸款與資本支出貸款均創歷史同期新高，反映企業營運資金及投資需求同步升溫。其中，周轉金貸款金額達8兆5,379億元，占整體新承做放款金額逾八成，資本支出貸款則達7,439億元，雙雙改寫同期紀錄。

劉淑敏指出，周轉金貸款增加不一定與景氣好呈正相關，景氣不佳時，企業也可能需要增加周轉金以維持營運。不過，今年周轉金貸款成長，與AI相關產業購料、備料需求的關聯性較高，反映AI供應鏈熱絡，帶動企業資金調度需求。

至於資本支出貸款，劉淑敏表示，這類貸款與經濟成長的關聯性相對較高，今年增加部分受AI供應鏈備料及擴產需求帶動，但整體貸款成長並非僅由AI產業驅動。

相較企業融資熱絡，今年前九月房市新增貸款則明顯降溫。今年前九月五大銀行新承做購屋貸款金額降至5,068.36億元，較去年同期的5,919.7億元減少851.34億元，年減14.4%，顯示購屋貸款動能持續放緩。

劉淑敏指出，目前房市已呈現「軟著陸」跡象。9月大台北房價指數月減0.01%，六都交易量雖然回升，但較偏向民俗月效應等季節性因素，尚不能視為房市趨勢反轉。她並指出，房價表現仍取決於地段與建商體質，蛋黃區及一線建商推案相對抗跌，蛋白區與仰賴題材炒作的個案，價格波動則可能較大。

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