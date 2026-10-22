iPASS MONEY攜手SHOPBACK 購物享現金回饋、擴大生活繳費

一卡通iPASS MONEY持續擴大生活支付版圖，22日宣布攜手現金回饋平台ShopBack拓展消費生態圈，並與HIVEX 二維碼跨境支付網絡合作，提供來台旅客購卡享半價優惠，延伸消費場景；在生活繳費新增遠傳電信帳單查繳及eTag儲值服務，成為首家完整提供三大電信業者帳單繳費服務的電子支付業者。

一卡通攜手擁有超過2,000個品牌的知名現金回饋平台 ShopBack，進一步拓展iPASS MONEY生活消費場景，串聯線下消費通路。用戶透過iPASS MONEY App首頁的「精選通路」，點選ShopBack專屬活動連結同意授權並完成加入ShopBack，或由ShopBack平台點擊「綁定iPASS MONEY帳號」授權頁同意後完成綁定，即可參與平台現金回饋機制。

首波合作品牌包含NET、日藥本舖、yoxi、大立百貨、南紡購物中心、大樂購物中心、楓康超市、CITYLINK、華山1914、寵物百分百、東森寵物雲、高雄流行音樂中心等19個品牌，只要完成iPASS MONEY 綁定ShopBack平台，後續使用iPASS MONEY消費付款，可享0.1%至0.3%不等的現金回饋（依各品牌活動規則為準）。一卡通將持續整合多元商家與生活服務，串聯消費、支付及優惠回饋，讓數位支付更便利、更有感。

響應交通部觀光署「重遊台灣・福氣加倍」方案，一卡通攜手HIVEX推出來台日本旅客專屬購卡優惠，讓日本旅客抵台後能以優惠價格取得交通儲值卡，便利展開旅程。活動自今年10月22日至 2027年1月31日止，日本旅客於全台7-ELEVEN實體門市使用「PayPay」 付款購買一卡通儲值卡，不限卡片版面及售價，即享50%現折優惠，活動總限量2萬張，額滿為止。

財金公司「TWQR Inbound服務」串聯新加坡NETS，首波開放新加坡最大的星展銀行之「PayLah!」App用戶來台使用當地支付工具在台掃碼付款，進一步拓展台灣共通支付標準的跨境應用。加上已開放的日本 「PayPay」 支付服務，國際旅客來台消費可使用熟悉的母國電子錢包輕鬆付款，降低消費門檻，透過數位化支付流程提升結帳效率。

一卡通積極支持TWQR共通性政策，透過跨境支付服務串聯國際支付工具與台灣商家，協助商家更便利地接軌國際觀光商機。未來也將持續拓展支付服務的應用場景，促進跨境支付與觀光消費的連結，為國人境外及來台旅客提供更便利無縫接軌的支付體驗。

一卡通持續擴大 iPASS MONEY 生活繳費服務，新增 eTag 儲值及遠傳電信帳單查繳功能，滿足開車族與電信用戶需求。隨著遠傳電信服務上線，iPASS MONEY成為首家完整提供中華電信（2412）、台灣大哥大及遠傳電信三大電信業者帳單繳費服務的電子支付業者。生活繳費服務已涵蓋逾8,400項繳費項目。