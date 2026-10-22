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彰銀苑裡分行新行舍動土 打造綠色節能金融新地標

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
彰化銀行活化自有資產，苑裡分行新行舍20日舉行開工動土，右4為總經理簡志光，左4為副總經理陳瑞珍。彰化銀行／提供
彰化銀行活化自有資產，苑裡分行新行舍20日舉行開工動土，右4為總經理簡志光，左4為副總經理陳瑞珍。彰化銀行／提供

彰化銀行（2801）持續活化自有資產，苑裡分行新行舍興建工程於10月20日舉行開工動土典禮，預計2028年完工。新行舍將在為公路原址重建，完工後屆時將以兼具現代風格與綠色節能的全新面貌，持續陪伴苑裡鄉親，提供更優質的金融服務。

彰化銀行於1943年即在苑裡鎮天下路老街設立服務據點，是苑裡第一家銀行，陪伴地方鄉親、支持在地產業發展已逾80年。

1988年彰銀購入為公路行舍並遷址營運，原建築物使用已逾60年。為提供客戶及員工更舒適、安全的洽公環境，苑裡分行於2010年11月先行遷至建國路11號營運，並於2022年4月正式啟動為公路行舍改建計畫。

彰化銀行總經理簡志光表示，苑裡分行行舍興建案是彰銀推動自有行舍更新、活化資產的又一重要里程碑，期盼新行舍落成後，能以更完善的空間與服務，延續與苑裡鄉親的深厚情誼。

彰銀指出，新行舍基地面積約216.7坪，規劃興建地上4層、地下1層之鋼筋混凝土造建築物，總樓地板面積約756坪，完工後將作為銀行及金融機構使用。建築設計以綠色低碳為核心，規劃取得黃金級綠建築標章及建築能效1級標示，採用高隔熱Low-E玻璃與節能外殼，搭配變頻空調及全面LED照明，提升整體節能效益；同時設置雨水回收澆灌系統與省水器材，並以透水鋪面及原生樹種進行複層綠化，整體設計兼顧使用者舒適與節能減碳效益，落實彰銀環境永續理念。

彰化銀行表示，苑裡分行新行舍落成後將成為苑裡鎮金融服務與環境友善的指標性建築，為苑裡鎮容增添新貌。

彰銀 綠色 彰化銀行

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