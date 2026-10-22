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元大信用卡旅遊回饋升級 Apple Pay、旅展、Klook 優惠登場

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

搶攻年底旅遊旺季商機，元大銀行信用卡提供基本回饋國內一般消費最高1.2%、海外消費最高2.2%現金回饋無上限，以及活動期間首次綁定Apple Pay並完成官網登錄，一般消費筆筆可享20%刷卡金回饋，每戶最高享200元刷卡金，讓持卡人無論在國內採購旅遊商品或出國消費，都能享有便利支付與多元回饋。

元大銀行表示，除信用卡基本回饋無上限外，第4季亦串聯ITF台北國際旅展、凱撒飯店集團及Klook等旅遊消費場景，讓持卡人從旅展選購住宿券、餐券，到行前預訂景點門票、交通票券及海外消費，都能依需求選擇合適的支付方式。

元大銀行提醒，若於旅展現場或合作通路使用Apple Pay，及消費是否認列海外消費回饋，均以現場參展商、合作通路機台可使用規範及元大銀行交易認列條件為準。

本次ITF台北國際旅展期間，元大銀行準備三重刷卡滿額禮，持卡人單日累積消費達指定門檻，即可擇一消費門檻兌換限量好禮。滿新台幣1萬元，贈Haagen-Dazs迷你杯兌換券一張，限量270份。

滿2萬元，贈遠東百貨200元商品券一份，限量200份。滿5萬元，贈價值790元的20吋登機箱一個，限量45份。

此外，元大銀行攜手凱撒飯店集團推出ITF旅展加碼優惠。活動期間於凱撒飯店展區刷元大信用卡單日累積消費滿3萬元，可獲贈500元萬家福（原家樂福）商品提貨券一份（可於萬家福、樂家康使用），限量50份。

若於凱撒飯店展區單日累積消費滿5萬元，符合活動條件者除了可獲贈500元萬家福（原家樂福）商品提貨券外，另可同時獲得ITF旅展刷卡滿額禮價值790元20吋登機箱；再以國內一般消費最高1.2%現金回饋計算，可獲600元現金回饋，合計最高回饋價值達1,890元。

看準年底旅遊需求，元大銀行第4季亦攜手全球旅遊體驗平台Klook推出元大信用卡專屬優惠，持卡人於活動期間透過Klook指定連結，綁定元大銀行信用卡選購旅遊商品，並於結帳時輸入指定活動優惠碼，可享全站商品96折起，限量500組，若使用Apple Pay付款亦可同步參加筆筆20%回饋優惠活動。

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