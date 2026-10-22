京城證券走入歷史 永豐金證券11月23日正式合併

券商整併再添一案，京城證券即將走入歷史！金管會22日核准永豐金證券合併京城證券，合併基準日是2026年11月23日。合併後永豐金證券經紀業務排名穩居第四大，業務據點維持46處，京城證券43名員工將全數留任。

金管會證期局副局長黃仲豪說，此案由永豐金證券為存續公司，京城證券為消滅公司，雙方已依公司法規定，經董事會決議通過合併。

據統計，永豐金證券原有資本額172.3億元，經紀業務市占率5.054%，排名第四；京城證券資本額2.3億元，以經紀業務為主，市占率0.059%，排名第48。合併後永豐金證券市占率預估提高至5.113%，排名維持第四。

員工及據點方面，永豐金證券原有員工2,668人，京城證券43人，合併後合計2,711人，京城證券員工全數留用。

至於京城證券原有兩處營業據點，將分別併入永豐金證券鄰近的兩處分支機構，不另設分公司，合併後永豐金證券營業據點仍維持46處。

黃仲豪說，永豐金證券主要希望透過合併京城證，以擴大經紀業務規模、提升營運效率及整體經營績效，並提供客戶更多元的金融商品服務。

券商整併近年持續推進。據金管會統計，今年截至10月22日，證券業已有兩件合併案，超過去年全年一件。

2023年也有一件合併案，2021年及2022年則分別有一件、兩件業務受讓案，顯示券商持續透過整併擴大經營規模。