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成大新生理財第一課開跑 永豐金證券攜手永豐銀行送800元投資金

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
永豐金證券與永豐銀行攜手成功大學，推廣數位憑證皮夾應用。聯合報系資料照
永豐金證券與永豐銀行攜手成功大學，推廣數位憑證皮夾應用。聯合報系資料照

永豐金證券與永豐銀行攜手成功大學新生支持辦公室，深化產學合作，今年結合數發部數位憑證應用，量身打造「新生校園體驗任務」，邀請3,350名新生參加闖關活動，獎勵最高800元，要讓成大學子獨享限定成年禮。

成功大學率國內大專院校之先，將數發部「數位憑證皮夾」APP應用導入於校園生活場景，新生透過數發部數位憑證皮夾APP領取「成大數位校園卡」，完成指定必備任務及選修挑戰，即可獲得最高800點活動積分。

其中開立永豐金證券大戶投帳戶也是選修挑戰之一。每1點積分等同1元，獎勵金直接匯入永豐銀行DAWHO數位帳戶，陪伴新鮮人從大學生活開始建立金融與理財觀念。學子可一次開立永豐銀行DAWHO數位帳戶與永豐金證券大戶投帳戶，並將永豐銀行DAWHO數位帳戶設為證券交割帳戶，輕鬆將800元積分轉化為人生第一筆投資資金，體驗交割帳戶也能同享數位帳戶權益最高1.5%的活儲優惠利率。

為協助年輕世代降低入門門檻，永豐金證券更貼心打造「投資路徑圖-新戶導航網站」，以白話文破解「選股、填委託單、何時扣款」3大投資基礎困擾，從「大型權值股、市值型ETF、高股息ETF、自己懂的產業」，協助新手買進第一張股票，還能學會查看帳務，策略選股、股票抽籤、智慧單等投資攻略，陪伴走完第一筆下單。

永豐金證券與永豐銀行攜手將銀證服務導入校園日常場景，並結合成功大學推動之校園數位化應用，透過數位憑證應用優化活動驗證流程，提升學生參與體驗與執行效率。

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