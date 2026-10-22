股東會委託書申報改電子化 2027年7月上路

金管會今天說，現行股東會委託書徵求人申報徵求資料，是以紙本方式送達，耗費大量人力，因此已修正規則，自明年7月1日起改採電子申報，且也採納民眾建議，相關資訊將整合至公開資訊觀測站（MOPS）。

金管會證期局副局長黃仲豪今天在例行記者會表示，現行股東會委託書徵求人申報徵求資料，是以紙本方式送達公司及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，製作文件須耗費大量人力，且無法系統性建檔。

黃仲豪說，為因應電子簽章法修正，並響應節能減碳政策，經預告修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，原訂明年3月股東會適用，但因許多公司反映有些股務問題需要時間調整，因此調整自明年7月1日起施行。

針對修正內容，黃仲豪說，首先是明定徵求人應將出席股東會委託書徵求資料表等資訊，傳輸至集保結算所新的資訊申報網站，以取代現行紙本送達公司及副知證基會的流程；公司並應將彙整後的徵求人資訊，傳輸至資訊申報網站完成揭露。

黃仲豪表示，第二，為落實申報一致性，以利公司或股務代理機構作業及外界查詢，明定公司或其股務代理機構應於股東會開會當天，將徵求人徵得股數及受託代理人代理的股數彙總編造為統計表，傳輸至資訊申報網站。

黃仲豪說，第三，明定徵求人及公司辦理徵求及非屬徵求資料傳輸至資訊申報網站及其他相關事項，應依集保結算所規定辦理；第四，配合公司及徵求人應將徵求及非屬徵求的資料傳輸至資訊申報網站，沒有再排除適用電子簽章規定的必要，因此配合修正不適用電子簽章法的範圍。

黃仲豪說，法規預告期間有民眾反映，若沒有電子簽章憑證如何登錄，因此將提供透過身分驗證給予一次性密碼的方式替代。此外，有民眾建議可整合相關資訊至常用的公開資訊觀測站（MOPS），這部分也將納入實施。

黃仲豪指出，目前共1054家上市公司、892家上櫃公司、365家興櫃公司與516家公發公司全體適用；但以今年來看，實際有徵求的比例約30.2%，其中上市公司為36%，上櫃公司約34%。