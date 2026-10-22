公股投信四合一 金管會審查聚焦三大重點

賴清德總統22日主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議。他請經濟部、金管會引導企業將熱風險納入營運管理，並結合供應鏈盡職調查與永續資訊揭露。今年由民間保險公司在台南市試辦的高溫保險，民眾反應非常好，請金管會、環境部將應對高溫預警及保險服務，評估延伸到全台灣各縣市。

2026-10-22 20:43