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公股投信四合一 金管會審查聚焦三大重點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

公股投信合一正式啟動，金管會22日表示，四家投信以今年6月底資產規模計算，合計達4,848億元，合併後市場排名可望提升到12名、市占率達2.1%，旗下基金合計99檔。後續審查將聚焦員工權益、基金整合及受益人權益保障三大重點。

第一金（2892）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）及華南金（2880）四大金控，22日共同宣布推動旗下子投信做「四合一」整併，以第一金投信做存續，並暫訂2028年元旦做合併基準日。

證期局副局長黃仲豪表示，四家投信正式申請合併後，金管會將審查合併計畫書，尤其重視三大面向，一是員工權益保障，二是合併後基金整合規劃，三是基金受益人權益保障。

金管會也要求業者須與員工充分溝通，並妥善規劃合併後基金整合，確保投資人權益不受影響。

金管會也公布近五年投信整併案例，2025年包括富邦投信合併日盛投信、台新投信合併新光投信，以及玉山金控受讓保德信投信並更名為玉山投信，合計三件。

投信 金管會 合一

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