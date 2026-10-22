TISA減稅非免費午餐！藏3大限制 金管會：提前領恐課稅

TISA減稅非免費午餐，想省稅得先接受三大限制。金管會22日揭露，TISA 2.0每人每年最高可減除2.4萬元所得，但須開設專戶「專款專用」、資金禁任意提領，若提前領回，歷年提撥金額恐一次併入當年所得課稅。

所謂TISA 2.0，就是在原有TISA基金降低經理費、免收申購手續費的基礎上，進一步加入租稅優惠。

依規劃，民眾本人、配偶及受扶養未成年子女，每人每年投資TISA級別基金，最高可從該年度的綜合所得總額中，減除2.4萬元。

但享有優惠須符合三大限制。

一是，須有「款、券」雙專戶，且專款專用。民眾須新開銀行「款戶」及申購基金的「券戶」，兩者相互綁定。

銀行款戶每年最多存入2.4萬元，專供扣款投資TISA基金，例如每月扣款2,000元，一年最多扣2.4萬元買TISA基金。

二是，資金原則上須鎖至年滿60歲、或持有專戶滿30年、或因死亡、重大疾病及重大變故等特殊事由，才可免稅提領。

若有獲利、或想換檔操作，而中途贖回基金，資金也只能回到銀行款戶，不得自由提領。

三是，提前領回恐面臨補稅。一旦未滿30年或60歲就提領，歷年提撥金額須合計併入提領年度所得課稅。

例如每年提撥2.4萬元，連續五年累積12萬元，若提前提領，這12萬元就得計入當年度所得課稅。

證期局長高晶萍舉例，假設四口之家，夫妻年所得200萬元，四個人各提撥2.4萬元，合計可減除9.6萬元，所得總額降至190.4萬元，實際節稅金額仍視適用稅率而定。

新制時程方面，金管會預計今年底前預告《投信投顧法》修正草案，力拚2027年上路，最快2028年報稅時即可適用，仍須完成修法程序。

目前TISA 1.0開戶數已達27.7萬戶、累計申購128億元，涵蓋93檔基金。金管會預估，未來TISA 2.0可投資基金有望突破百檔，藉由租稅優惠與長期投資機制，協助民眾累積退休資產。