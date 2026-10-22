快訊

氣象署新制首發！薔琵來襲5縣市強風告警 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂天上飛

「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

本島幾乎全停班課！ 台鐵明天全線對號列車停駛 高鐵正常營運

聽新聞
0:00 / 0:00

TISA減稅非免費午餐！藏3大限制 金管會：提前領恐課稅

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會22日揭露，TISA 2.0每人每年最高可減除2.4萬元所得，但須開設專戶「專款專用」、資金禁任意提領，若提前領回，歷年提撥金額恐一次併入當年所得課稅。聯合報系記者陳正興／攝影
金管會22日揭露，TISA 2.0每人每年最高可減除2.4萬元所得，但須開設專戶「專款專用」、資金禁任意提領，若提前領回，歷年提撥金額恐一次併入當年所得課稅。聯合報系記者陳正興／攝影

TISA減稅非免費午餐，想省稅得先接受三大限制。金管會22日揭露，TISA 2.0每人每年最高可減除2.4萬元所得，但須開設專戶「專款專用」、資金禁任意提領，若提前領回，歷年提撥金額恐一次併入當年所得課稅。

所謂TISA 2.0，就是在原有TISA基金降低經理費、免收申購手續費的基礎上，進一步加入租稅優惠。

依規劃，民眾本人、配偶及受扶養未成年子女，每人每年投資TISA級別基金，最高可從該年度的綜合所得總額中，減除2.4萬元。

但享有優惠須符合三大限制。

一是，須有「款、券」雙專戶，且專款專用。民眾須新開銀行「款戶」及申購基金的「券戶」，兩者相互綁定。

銀行款戶每年最多存入2.4萬元，專供扣款投資TISA基金，例如每月扣款2,000元，一年最多扣2.4萬元買TISA基金。

二是，資金原則上須鎖至年滿60歲、或持有專戶滿30年、或因死亡、重大疾病及重大變故等特殊事由，才可免稅提領。

若有獲利、或想換檔操作，而中途贖回基金，資金也只能回到銀行款戶，不得自由提領。

三是，提前領回恐面臨補稅。一旦未滿30年或60歲就提領，歷年提撥金額須合計併入提領年度所得課稅。

例如每年提撥2.4萬元，連續五年累積12萬元，若提前提領，這12萬元就得計入當年度所得課稅。

證期局長高晶萍舉例，假設四口之家，夫妻年所得200萬元，四個人各提撥2.4萬元，合計可減除9.6萬元，所得總額降至190.4萬元，實際節稅金額仍視適用稅率而定。

新制時程方面，金管會預計今年底前預告《投信投顧法》修正草案，力拚2027年上路，最快2028年報稅時即可適用，仍須完成修法程序。

目前TISA 1.0開戶數已達27.7萬戶、累計申購128億元，涵蓋93檔基金。金管會預估，未來TISA 2.0可投資基金有望突破百檔，藉由租稅優惠與長期投資機制，協助民眾累積退休資產。

金管會 TISA 減稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會宣布TISA租稅優惠 三種情況之下每年2.4萬免稅不追溯

政院拍板TISA租稅優惠2.0 每年最高享2.4萬元免稅額

TISA 基金好威 規模站穩百億

捐政治獻金 留意兩個天花板

相關新聞

TISA減稅非免費午餐！藏3大限制 金管會：提前領恐課稅

TISA減稅非免費午餐，想省稅得先接受三大限制。金管會22日揭露，TISA 2.0每人每年最高可減除2.4萬元所得，但須開設專戶「專款專用」、資金禁任意提領，若提前領回，歷年提撥金額恐一次併入當年所得課稅。

成大新生理財第一課開跑 永豐金證券攜手永豐銀行送800元投資金

永豐金證券與永豐銀行攜手成功大學新生支持辦公室，深化產學合作，今年結合數發部數位憑證應用，量身打造「新生校園體驗任務」，邀請3,350名新生參加闖關活動，獎勵最高800元，要讓成大學子獨享限定成年禮。

試辦「高溫保險」反應良好 賴總統請金管會、環境部研議擴至全台

賴清德總統22日主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議。他請經濟部、金管會引導企業將熱風險納入營運管理，並結合供應鏈盡職調查與永續資訊揭露。今年由民間保險公司在台南市試辦的高溫保險，民眾反應非常好，請金管會、環境部將應對高溫預警及保險服務，評估延伸到全台灣各縣市。

股東會委託書申報改電子化 2027年7月上路

金管會今天說，現行股東會委託書徵求人申報徵求資料，是以紙本方式送達，耗費大量人力，因此已修正規則，自明年7月1日起改採電...

京城證券走入歷史！永豐金證券11月23日正式合併

券商整併再添一案，京城證券即將走入歷史！金管會22日核准永豐金證券合併京城證券，合併基準日是2026年11月23日。合併後永豐金證券經紀業務排名穩居第四大，業務據點維持46處，京城證券43名員工將全數留任。

全球網站爆重大資安漏洞！金管會急掃金融業 揪出高風險系統

全球網站爆出重大資安漏洞，台灣金融業也拉警報。金管會22日表示，已緊急掃描全體金融業對外系統，發現部分系統仍有資安風險，已逐一通知該金融業做緊急處理，並啟動三大應變措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。