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試辦「高溫保險」反應良好 賴總統請金管會、環境部研議擴至全台

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統22日主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議。圖／總統府提供
賴清德總統22日主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議。圖／總統府提供

賴清德總統22日主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議。他請經濟部、金管會引導企業將熱風險納入營運管理，並結合供應鏈盡職調查與永續資訊揭露。今年由民間保險公司在台南市試辦的高溫保險，民眾反應非常好，請金管會、環境部將應對高溫預警及保險服務，評估延伸到全台灣各縣市。

有關「因應全球熱浪－我國高溫調適整體推動策略」，賴總統說，政府下一階段的重點，要將高溫防護，整合為國家級的高溫治理體系。這套體系必須能夠精準預警、跨部門協作、並在地方真正落實，並且考量納入災害防救的範圍。

他請環境部會同內政部、經濟部、交通部、衛福部等相關部會，持續完備國家極端高溫分級行動機制。依據今年演練的成果，建立常態化的標準作業程序，明定各級預警的啟動條件、部會分工、以及公共服務的應變措施；並協助地方政府，提升高溫調適的治理能力。

勞動安全與企業營運韌性也很重要。他請勞動部針對製造業，以及營造、道路施工、外送等戶外作業，完善熱危害風險分級與降溫、休息等防護措施，並會同工程會，將高溫防護，納入公共工程及政府採購相關規範。

有關「運輸能源轉型與交通調適行動」，賴總統表示，將持續推動陸海空運輸的能源轉型，並確保在極端氣候衝擊下，重要交通、救災與民生物流，都能維持運作。

首先，他請交通部會同內政部、環境部，與地方政府合作，除了持續推動陸路運具低碳化，更要將國土綠蔭調適戰略，納入都市空間改造與交通路網規劃，讓騎腳踏車的民眾，也可以享受到綠蔭。

其次，請交通部會同經濟部及相關部會，持續推動永續航空燃料與海運低碳燃料，在示範推動的基礎上，擴大應用規模，建立完整的市場與供應鏈，協助業者順利轉型；也要加速建置港口岸電與綠色基礎設施，推動台灣港空系統升級，成為國際綠色航廊的服務樞紐。

賴總統請交通部與相關部會，依據氣候科學的推估情境，全面盤點攸關民生、產業與救災的關鍵路廊，找出路網的脆弱環節，建立交通系統的氣候壓力測試與風險評估機制。

同時，採取「動態調適路徑」，隨氣候風險變化，分階段調整因應措施，並預留未來工程升級的彈性；也要依據每年的調適需求，來編列公共建設預算與安排優先順序。

他也請交通部會同內政部及地方政府，針對國家關鍵交通路廊及節點，導入智慧監測與科技分析，降低極端氣候導致交通中斷的風險；也要盤點替代路線與備援能力，強化跨運具、跨區域的緊急運輸與物流調度機制。

高溫 金管會 環境部

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