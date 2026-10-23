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富邦證拚ESG 納投資決策流程

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

永續金融方面，富邦證券將ESG因素納入投資、承銷及商品設計流程，透過責任投資、永續承銷、綠色債券與ESG商品推廣，引導資金流向低碳及永續經濟活動。

在投資管理上，富邦證券將ESG評等、永續風險評估及排除爭議性產業等機制納入投資決策流程，並透過股東行動與企業議合，促進被投資公司強化氣候治理與永續表現。

深化永續金融、擴大多元永續影響力，安全與信任是不可或缺的基礎。除發揮金融本業影響力，富邦證券持續導入綠電、推動太陽能發電及節能設備汰換、並落實無紙化作業與資源循環；另參考TCFD與TNFD架構，逐步將氣候與自然議題納入風險管理及投融資決策。公司也透過自然相關財務揭露工作坊、生物多樣性保育與濕地水鳥守護行動，讓永續從制度走進日常營運與社會參與。

為讓更多人共享金融服務成果，富邦證券透過零股交易、定期定額及數位投資平台，降低小資族與年輕投資人參與資本市場的門檻；並以金融友善服務、樂齡專線及失智友善分公司，提升金融服務便利性，同時結合系統監測、客戶關懷與教育宣導，提升民眾識詐、防詐與阻詐能力。

展望未來，富邦證券將持續深化AI應用、永續治理與普惠金融服務，發揮金融專業與資本市場影響力，打造兼具營運效率、客戶價值與社會影響力的金融新局。

資本市場 富邦 永續

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