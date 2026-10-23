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富邦證勇奪金融雙獎

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
富邦證券創新金融服務再獲「2026財訊金融獎」雙獎肯定，執行副總蘇鐘淦（左）與資深副總林昶棟（右）代表領獎。富邦證券／提供
富邦證券創新金融服務再獲「2026財訊金融獎」雙獎肯定，執行副總蘇鐘淦（左）與資深副總林昶棟（右）代表領獎。富邦證券／提供

富邦證券昨（22）日於「2026財訊金融獎」中，榮獲「金融科技創新獎（證券類）金質獎」及「永續金融獎（非金控類）優質獎」雙重肯定，連續三年於數位創新及永續金融兩大獎項獲得佳績。從AI智慧服務到永續金融，富邦證券持續拓展金融服務的深度與廣度，展現創新金融服務的多元成果。

富邦證券總經理郭永宜表示，富邦證券持續將創新思維融入金融服務，積極深化AI應用，並發揮證券業連結資金與產業的角色。未來將持續推動數位服務升級與永續金融發展，讓科技創新轉化為更貼近客戶需求的服務，並透過金融本業支持產業永續轉型，創造長期價值。

此次獲金融科技創新獎肯定的「富邦AI PRO」，以生成式AI為核心，重新設計投資人從資訊取得、內容理解、策略判斷到交易執行的流程。平台整合AI分析師、AI投資助理、法說會摘要、投資行事曆與模擬交易等功能，協助投資人在市場資訊快速變化、投資商品日益多元的環境中，更有效率地掌握重點、釐清疑問，降低資訊整理與理解負擔。

在服務應用上，「富邦AI PRO」也從「使用者主動查找」進一步走向「AI主動感知」，透過個人化投資訊息與個股關注雷達，依據客戶持股、自選股及瀏覽行為，提供市場訊息、投資機會及風險提醒。

同時，平台串聯營業員CRM系統，將客戶數位互動軌跡轉化為需求洞察，形成「線上發掘需求、線下深化服務」的OMO虛實融合模式。數位工具與專人服務因此能更精準接軌，也保留金融服務應有的溫度。

AI落地金融場景，富邦證券建立公司級AI治理架構，設置AI治理委員會，將AI應用納入法令遵循、資訊安全、風險管理及資料治理流程。各項功能上線前均經跨部門審查，並導入大型語言模型護欄、檢索增強生成與資料來源引用機制，在合規前提下建立可信賴的AI應用環境。

富邦 金質獎 數位

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