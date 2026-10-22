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全球網站爆重大資安漏洞！金管會急掃金融業 揪出高風險系統

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

全球網站爆出重大資安漏洞，台灣金融業也拉警報。金管會22日表示，已緊急掃描全體金融業對外系統，發現部分系統仍有資安風險，已逐一通知該金融業做緊急處理，並啟動三大應變措施。

這次資安漏洞涉及全球網站廣泛使用的程式語言PHP，傳出全球近七成網站使用，日本首相高市早苗也親自發文示警，美國國家安全局呼籲儘速修補，引發各國高度警戒。

所謂PHP，就是網站後台使用的程式語言，例如會員登入、資料查詢等功能都可能使用。一旦出現重大漏洞，若未及時修補，恐讓駭客有機會入侵網站系統，甚至危及資料安全。

金管會資服處長林裕泰說，針對這波重大資安情資，已透過金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），緊急啟動三大應變措施，包括發布緊急資安情資、網站公告警訊，以及全面掃描金融業對外系統的漏洞曝險情形。

首先，F-ISAC一早已向全體金融業發布緊急資安情資，說明漏洞性質、嚴重程度及修補方式；針對無法立即修補的機構，也提供暫時性的風險緩解措施。

其次，F-ISAC同步在官方網站公告緊急資安警訊，提醒金融業者提高警覺，儘速採取防護措施。

第三，也是此次最關鍵的應變，金管會透過既有資安監測機制，針對全體金融業對外連網系統進行漏洞掃描，確認哪些金融機構或系統仍存在曝險風險。

林裕泰說，針對掃描發現仍有曝險的金融機構，F-ISAC已逐一通知，要求採取緊急應變措施，目前金融業仍持續處理中。

至於台灣金融業使用PHP的普及程度，林裕泰說，使用率低於全球近七成的水準，目前已在處理中。

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