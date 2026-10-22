薔琵颱風來襲！全台產、壽險啟動緊急應變 各措施一次看

薔琵颱風來勢洶洶，氣象局提醒全台各地應嚴防強陣風、豪雨、溪水暴漲及大浪來襲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。全台各大產、壽險公司第一時間啟動保戶關懷機制，主動掌握各地保戶狀況並提供協助。若保戶因風災受損，將可申請包含保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費等關懷服務。

富邦人壽、富邦產險

富邦人壽保戶若因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施。富邦人壽指出，針對應繳月為115年9月～116年1月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，富邦人壽亦提供客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用；倘若發生重大且需急難救助災區，富邦人壽也將視災情及適當性，動員志工同仁協助民眾共同渡過難關。

富邦產險亦提醒民眾，若遇到愛車泡水情況，泡水高度已超過車底板時，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。此外，住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠。若富邦產險保戶遇到車輛因颱風導致泡水損壞，或是屋內淹水等情況，可至富邦產險的「富邦小管家會員平台」通報理賠及查詢理賠說明及應備文件；若遇到颱風導致行程延誤、取消或更改行程，則請保留相關證明文件及費用單據正本，後續可至「旅遊小管家」平台進行理賠通報或Q&A查詢。各項理賠項目皆可透過臨櫃、業務員送件等多元通路申請，富邦將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理。如有疑問，歡迎撥打客服專線 0800-009-888 洽詢。

國泰人壽、國泰產險

國泰人壽指出，針對應繳月為2026年10月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2026年12月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。智能客服中心也提供客服專線0800-036-599及網路電話服務，有需要之民眾亦可善加利用。

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，國泰產險提醒，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。若民眾已投保國泰產險「住宅火災及地震基本保險」與「住家綜合險－泰安心」兩項商品，兩者皆涵蓋「颱風及洪水災害補償」保障。依據保險標的所在地區不同，提供新台幣 7,000 至 9,000 元不等的理賠限額。國泰產險提供客服專線，若颱風造成損失，請撥打0800-212-880。

凱基人壽

因應薔琵颱風及其外圍環流可能帶來的強陣風、豪雨等衝擊，凱基人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務，讓保戶能獲得即時安心的保險支援，一同度過風災難關。凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的依靠。

此外，凱基人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明(如：村里長證明)的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於即日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。在「保服優惠」部分，自即日起至一年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳六個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起三個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起一周內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線(0800-098-889)及各地客戶服務中心。

新光人壽

新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，協助保戶度過難關，並提醒民眾務必做好防颱準備，注意自身安全。「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」新光人壽將主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務之申請。「保單補發免收工本費」保單因本次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。「續期保費緩繳優惠」受災區域保戶(須申請且符合相關條件)給予應繳月115年10月份的續期保險費緩繳三個月之優惠。

「保險單借款利息緩繳優惠」保單借款繳息作業優惠：保單借款利息應繳日為災害發生月份並符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月；受災地區保戶，檢附相關申請書與受災證明文件，於本次災害發生日起三個月內新增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。「房屋貸款本金寬延優惠」房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）一年之優惠措施。有相關問題亦可洽詢本公司客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

南山人壽、南山產物

南山人壽迅速啟動保戶關懷服務措施，包括：1.「免收保單借款利息」、2.「免收房屋貸款利息」、3.「緩繳保費」、4.「快速理賠」、5.「住院關懷預付保險金」等(如附表)。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可檢附相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心(免付費客服專線0800-020-060)申請即可。

南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因颱風導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之保戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線(0800-005-678)，將有專人盡快提供協助。此外，受颱風影響，往返台灣班機時間可能有提前、取消、延遲等異動，提醒民眾出發至機場前請留意航空公司發送之航班異動通知，或可至航空公司官網、APP查詢即時航班動態，掌握最新航班資訊。

台灣人壽、中信產險

台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。颱風期間服務不打烊，台灣人壽第一線客服人員（080）維持正常服務，亦密切關注颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可。

台灣人壽保戶可至全台7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。保戶服務細項可上台灣人壽網站或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；中國信託產險保戶若因颱風造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上官網或撥打24小時服務專線0800-075-777諮詢。

三商壽

玉山金控子公司三商壽預先啟動五大保戶關懷措施，包括「保單借款利息減免」、「免費補發保單」、「續期保費緩繳」、「快速理賠」及「房屋貸款本金緩繳」，並透過理賠單位與第一線業務員主動關懷，協助受災保戶減輕資金與繳費負擔，陪伴保戶及家人度過難關。三商壽表示，秉持「從優、從速、從寬」的服務原則，協助受災保戶辦理各項申請。在資金支援方面，即日起至2026年11月30日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起可享90天免息優惠，每張保單累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限；續期保險費應繳日介於2026年8月至2027年1月的受災保戶，繳費期限可延長至2027年3月31日，減輕災後復原期間的繳費壓力。

若保單因災遺失或毀損，保戶可於2027年1月31日前申請免費補發；房屋貸款受災戶則可於2026年12月31日前，申請本金緩繳3個月。此外，理賠單位將協同業務員主動關懷，協助受災保戶及家屬備妥申請文件，儘速辦理理賠。三商壽提醒國人及保戶要提早做好防颱準備，持續留意颱風動態與政府防災資訊，以自身及家人安全為優先。保戶如有理賠、保費繳納或其他保單服務需求，可撥打免費客服專線0800-022-258，由專人提供說明與協助。

遠雄人壽

遠雄人壽即刻啟動「保戶4大關懷服務」：一、續期保費緩繳：受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至116年1月31日者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳三個月(自應繳日起算，含寬限期)。二、快速理賠：若因此次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。三、保單借款利息優惠：受災保戶自本次災害發生日起至116年1月31日前提出申請且經受理，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。四、保單補發免工本費：受災保戶自本次災害發生日起至116年1月31日前提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。若有任何服務需求，可善加利用線上保單服務及服務專線0800-083-083洽詢。

合庫人壽

合庫人壽啟動「風災保戶關懷服務措施」，提供理賠協助、保費緩繳、保單借款及保單補發等服務，協助保戶減輕災後負擔，安心度過風災。合庫人壽表示，災害發生後將主動檢索可能受災保戶名單，並提供理賠協助。保戶亦可撥打客服專線0800-033-133洽詢相關服務，公司將秉持「從寬、從速、從簡」原則，協助保戶儘速完成理賠申請。

針對受災保戶，合庫人壽提供保費緩繳、保單借款及保單補發等關懷服務。保戶申請下列各項服務時，均須檢附相關受災證明（如里長開立之受災證明文件），並經本公司審核通過後辦理。保費緩繳：保費應繳日於災害發生日後3個月內者，可填寫保費緩繳申請書，申請保費緩繳3個月。保單借款：有緊急資金需求者，可於災害發生日後3個月內申請保單借款新貸或增貸，並享3個月免息措施。保單補發：若保單因災害遺失或毀損，可於災害發生日後3個月內申請補發保單，免收補發工本費。

宏泰人壽

因應薔琵颱風來襲，本公司為體恤保戶，並落實六心級服務之精神，特提供關懷服務措施如下：1.收費服務：凡保單應繳費日介於本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請保險費緩繳三個月。2. 繳息服務：保單借款周年日及保險費墊繳周年日為本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請其借款及墊繳利息緩繳三個月。3. 製單服務：保險單或保險單契約內容變更批註書如遺失或毀損者，補發免收工本費。4. 理賠服務：以保戶方便為原則，提供快速、彈性理賠處理。5. 諮詢服務：提供任何保單相關問題諮詢服務。如有未盡事宜或任何問題，保戶可洽詢保單所屬服務人員，或來電本公司免付費服務專線：0800-068268洽詢，將竭誠為保戶服務。

元大人壽

元大人壽針對本次受災保戶提供以下服務措施：一、主動理賠服務：對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後預付醫療保險金，申辦理賠所需檢附文件日後再行補齊。二、續期保費緩繳：即日起受災保戶經申請，提供續期保費應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。三、保險單借款免收利息：即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

四、保險單借款利息展延：即日起受災保戶經申請，提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月借款利息的服務。五、補發保險單免收工本費：受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。六、保戶諮詢服務：提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

安聯人壽

為因應薔琵颱風可能帶來的衝擊及災害，安聯人壽與保戶齊心協力共同防颱及因應可能的災損，啟動保戶關懷服務措施。一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。二、寬延繳納保險費：凡受風災影響之安聯人壽保戶，安聯人壽提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。安聯人壽關懷保戶不落人後，受災保戶如有需要協助的地方，可諮詢行政服務櫃檯或保戶服務專線0800-007-668洽詢。

全球人壽

針對薔琵颱風，全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施內容如下：1. 續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自115年10月1日~115年12月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。2. 保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自115年10月1日~116年3月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。3. 申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。4. 快速理賠：因薔琵颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「薔琵颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於116年3月31日前提出申請外，其他項目則需於115年12月31日前提出申請。

全球人壽表示，若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(02)6622-6258或0800-000-662，或是與全台各通訊處業務人員聯繫；也建議保戶可多加善用全球人壽各項數位金融服務，包括：全球人壽LINE官方帳號、智能客服小幫手「伊將」、線上保戶專區或是電話語音等方式，只要透過全球人壽官方網站或LINE官方帳號個人化服務功能，無須親赴現場臨櫃即可辦理。