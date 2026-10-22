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公股投信四合一 金管會審查盯3重點
第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控推動旗下投信子公司「四合一」整併。金管會今天表示，合併後資產規模可達新台幣4848億元、排名可上升到12名，後續審查關注員工權益保障、合併後基金整合規劃與受益人權益保障。
第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控推動旗下投信子公司「四合一」整併，今天宣布整併案將由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，暫定以2028年1月1日作為合併基準日。
金管會證期局副局長黃仲豪表示，4家投信業者合併後，依照6月底資產規模來看可以達到4848億元，整體排名可以到12名，在投信業市占率2.1%。合併計畫書審查上主要看3重點，分別為員工權益保障、合併後轄管信託基金整合規劃、受益人權益保障。
黃仲豪解釋，過去投信合併後，基本上原本發的各家基金都會留下來，目前統計合併後基金檔數為99檔。
統計2021年迄今，金管會審核並通過金融控股公司或銀行合併金融機構案件數共10件。
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