公股投信四合一組資產管理國家隊 目標排名衝高至第8名

第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控旗下投信子公司「四合一」合併拍板，第一金總經理方螢基今天表示，盼成為更有競爭力的「資產管理國家隊」，以2028年1月1日為合併基準日。

第一金投信總經理高子敬強調，合併後整體資產管理規模約新台幣5000億元，目標發揮綜效，讓排名由第12名躍升至第8名。

第一金、兆豐金、合庫金、華南金及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信、華南永昌投信董事會，今天分別通過4家投信子公司整併案，並由資產管理規模最大的第一金投信擔任存續公司，會後由4家金控共同舉行重大訊息說明記者會。

方螢基說，合併將全數以普通股換股方式辦理，未來董事席次由第一金取得4席，兆豐金、合庫金、華南金各取得1席；監察人席次由第一金、兆豐金各1席。

方螢基表示，合併案仍需主管機關核准後始能生效，預計今年10月底前向金管會銀行局送件申請，再送金管會證期局、公平會；由於4家公司合併比較複雜，至少需要9至12個月籌備期，目前暫定以2028年1月1日作為合併基準日。

方螢基表示，整併除可避免軟硬體設備的重複投資、降低營運成本，也將發揮公股通路整合、產品多元化、規模經濟與成本優化等效益，以強化公股投信競爭力與服務品質，進一步提升獲利能力與增進股東權益，努力成為更有競爭力的「資產管理國家隊」。

高子敬提及，目前4家投信公募基金規模合計約在國內排名第12名，加計代操業務後，整體資產管理規模約新台幣5000億元左右水準，盼有效整合資源、發揮綜效，讓名次前進至10名內，甚至擠進第8名。他希望採取比較積極的目標，包括公募基金每年成長15%，代操業務成長10%。

綜觀4家投信優勢，高子敬說明，第一金投信的優勢是收益型、主題型產品，兆豐國際投信在貨幣型基金、ETF表現相當不錯，合作金庫投信有多重資產收益基金，華南永昌投信在台股方面也有不錯表現。未來經營策略主軸，最重要的是透過資源整合，提升投資力、銷售力、產品力，以及提升員工及客戶的滿意度。

高子敬表示，目前4家投信基金共近100檔，涵蓋20個不同類別，會以投資人權益為優先，除了提供績效更好、規模更大的產品，也會以各產品的資產規模、績效作為合併不同產品的標準。

客戶數方面，高子敬說明，第一金投信約有5萬人、兆豐國際投信約3萬人，合作金庫投信、華南永昌投信相對較少。

第一金投信董事長尤昭文指出，「資產管理國家隊」是合併案重要主軸，除了善用各金控旗下銀行及證券通路，也不會缺席資產管理相關政策金融，例如研究發掘科技業之外的好公司、TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）、REITs（不動產投資信託）等，在官股背景下發展一些「新藍海」。

對於員工權益保障，方螢基說明，將提供優於勞動基準法的員工安置計畫，包括全員留任、工作權保障3年、留任獎金、優退及優離等措施。客戶權益將由第一金投信概括承受，資訊系統整合規劃已在顧問協助下展開。

高子敬提到，目前第一金投信員工人數約150人左右，合併後將增至370人，未來會以第一金、兆豐金兩處作為上班場所，經規劃後每個人的使用坪數都會比過去增加，讓員工有較好的上班空間。

高子敬補充，相較部分金融同業進行合併時，會把副總經理排除在留任計畫外，此次合併案的員工安置計畫有包括各公司副總經理，且未來職稱應該不會改變。