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四公股投信宣布合併為一 暫定2028年元旦完成

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基主持。記者胡經周／攝影
第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基主持。記者胡經周／攝影

第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基、第一金投信董事長尤昭文、第一金投信總經理高子敬、兆豐金控總經理張傳章、合庫金控總經理蘇佐政、華南金控總經理蕭玉美出席，宣布四家公股投信合併。

第一金控總經理方螢基表示，希望10月底之前能夠向銀行局送件，後續再向證期局及公平會申請核准，預估仍需9至12個月籌備，暫定2028年1月1日為合併基準日；至於合併後是否仍叫「第一金投信」，方螢基回應，「不會改名，第一金投信的名稱、形象各方面都很好，所以會繼續沿用」。

第一金投信董事長也是投信公會理事長尤昭文表示，資產管理國家隊是這次合併很大的主軸，主題式跟收益型會持續的發展之外，更積極的參與TISA還有發行非AI產業標的之基金，幫助對台灣過度集中在科技上面的因而沒有被發掘的例如像璞玉指數的公司，未來第一金投信都會去著墨。

第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基（右三）、第一金投信董事長尤昭文（右二）、第一金投信總經理高子敬（右一）、兆豐金控總經理張傳章（左三）、合庫金控總經理蘇佐政（左二）、華南金控總經理蕭玉美（左一）出席，宣布四家公股投信合併。記者胡經周／攝影
第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基（右三）、第一金投信董事長尤昭文（右二）、第一金投信總經理高子敬（右一）、兆豐金控總經理張傳章（左三）、合庫金控總經理蘇佐政（左二）、華南金控總經理蕭玉美（左一）出席，宣布四家公股投信合併。記者胡經周／攝影

第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基（右三）、第一金投信董事長尤昭文（右二）、第一金投信總經理高子敬（右一）、兆豐金控總經理張傳章（左三）、合庫金控總經理蘇佐政（左二）、華南金控總經理蕭玉美（左一）出席，宣布四家公股投信合併。記者胡經周／攝影
第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基（右三）、第一金投信董事長尤昭文（右二）、第一金投信總經理高子敬（右一）、兆豐金控總經理張傳章（左三）、合庫金控總經理蘇佐政（左二）、華南金控總經理蕭玉美（左一）出席，宣布四家公股投信合併。記者胡經周／攝影

第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，第一金投信董事長尤昭文出席。記者胡經周／攝影
第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，第一金投信董事長尤昭文出席。記者胡經周／攝影

第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基（右三）、第一金投信董事長尤昭文（右二）、第一金投信總經理高子敬（右一）、兆豐金控總經理張傳章（左三）、合庫金控總經理蘇佐政（左二）、華南金控總經理蕭玉美（左一）出席，宣布四家公股投信合併。記者胡經周／攝影
第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基（右三）、第一金投信董事長尤昭文（右二）、第一金投信總經理高子敬（右一）、兆豐金控總經理張傳章（左三）、合庫金控總經理蘇佐政（左二）、華南金控總經理蕭玉美（左一）出席，宣布四家公股投信合併。記者胡經周／攝影

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