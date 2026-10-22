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台新銀行榮獲「金融科技創新獎」 AI 賦能金融決策打造智慧金融服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行以 AI 賦能法金與個人金融決策的創新實力，在第17屆《財訊金融獎》榮獲金融科技創新獎。領獎代表台新銀行副總經理辛孝敏 (中) 與團隊合影。台新銀行／提供
台新銀行以 AI 賦能法金與個人金融決策的創新實力，在第17屆《財訊金融獎》榮獲金融科技創新獎。領獎代表台新銀行副總經理辛孝敏 (中) 與團隊合影。台新銀行／提供

第17屆《財訊金融獎》22日揭曉，台新銀行以「AI賦能金融決策」專案，榮獲「金融科技創新獎—銀行類」優質獎殊榮，展現結合金融專業與科技應用的成果。此次獲獎，不僅肯定台新銀行積極將AI導入法人金融徵信、個人信貸決策及智能行銷等核心流程，也彰顯在資料整合、風險判讀、客戶服務優化與數位內容產製等面向的創新，建構出兼顧營運效益、風險治理與可擴展性的智慧金融應用架構。

在法人金融領域，台新銀行聚焦法人授信流程中的徵信作業創新。過往企業徵信需蒐集大量分散的財務與非財務資訊，從資料整理、分析判讀到完成報告作業繁複，也高度仰賴人工處理。為此，台新銀行導入生成式AI、RAG引據型檢索架構與雙引擎模型機制，依據不同企業資料特性，整合外部智慧徵信模組及自建地端模型，打造從資料蒐集、報告生成到系統回傳的端到端智慧徵信服務。

目前上市櫃企業客戶已全面導入智慧徵信，透過AI協助整合資料、優化流程與標準化報告產製，大幅提升企業徵信作業效率，並讓團隊得以將更多心力投入客戶經營與業務拓展。隨著作業流程更順暢、資訊判讀更一致，也進一步帶動授信業務成長，兼顧營運效率、服務品質與風險控管。

在個人信貸服務方面，台新銀行自主研發「LUNA智慧信貸決策平台」，運用AI技術洞察客戶資金需求，並綜合評估還款能力與市場條件，提供更精準、適切的貸款方案。平台導入後，每筆行銷名單貢獻提升28%，展現AI賦能金融服務的具體效益；未來更將延伸應用至房貸、車貸等多元貸款服務，持續以科技創新優化服務體驗，打造更便利且具溫度的個人化金融服務。

除優化企業融資與個人信貸服務外，台新銀行也將智慧應用延伸至客戶溝通，打造「SIGMA智慧生成式行銷助理平台」，整合文字、圖像、影音及市場洞察功能，協助金融服務人員迅速、清楚地傳遞市場與產品資訊，並將即時市場快訊轉製為Podcast語音及社群多媒體內容。導入後，整體作業成效提升76%，帶動更多客戶互動，讓客戶更即時、便利地取得所需金融資訊。

台新銀行將持續以可信任的科技深化金融專業，完善AI治理與應用布局，在安全、透明與人性化的基礎上，提升服務效率，回應客戶多元需求。

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