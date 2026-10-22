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鬼月效應消退9月新承做房貸回升 週轉金貸款3年半高點

中央社／ 台北22日電
9月5大銀行新承做購屋貸款金額為新台幣697.83億元，月增126.18億元。 聯合報系資料照
9月5大銀行新承做購屋貸款金額為新台幣697.83億元，月增126.18億元。 聯合報系資料照

中央銀行統計，9月5大銀行新承做購屋貸款金額為新台幣697.83億元，月增126.18億元，主因是農曆鬼月的季節性因素消退所致；而AI熱潮延續，企業積極擴增資本支出、搶料，帶動資本支出貸款、週轉金貸款續處高檔。

央行今天公布9月5大銀行（台銀、合庫銀、一銀華銀土銀）新承做放款加權平均利率為2.193%，月增0.006個百分點，因除了購屋貸款利率下降，其餘各類貸款利率均上升。

細看各類貸款，9月5大銀行新承做房貸為697.83億元，新承做房貸利率月減0.006個百分點，降至2.315%。央行也同步提供資訊，9月青安占比升至43.1%，高於8月的41.88%，也是利率下滑的主因。

央行經研處行務委員劉淑敏說明，9月新承做房貸金額增加，主因是農曆鬼月結束，遞延性買盤出籠，加上部分新屋完工交屋所致。

至於8月上路的青安3.0是否為重要推力，劉淑敏認為，青安3.0上路後，很快進入農曆鬼月，從數據也可看出8月新增房貸明顯下滑、9月回彈，在民俗月干擾之下，較難看出青安3.0的影響，需要拉長時間觀察。

資本支出方面，5大銀行新增資本支出貸款8月衝上1218.26億元的逾4年半高點後，9月下滑至908.74億元，利率則升至2.477%。

劉淑敏表示，AI熱潮延續，廠商持續擴大資本支出，帶動資金需求，儘管9月新增資本支出貸款自8月高點回落，但仍處高檔；此外，AI商機帶動的融資不只反映在資本支出，廠商購料以及其他營運所需資金等後端需求很高，因此9月新增週轉金貸款連2月衝破兆元大關，升至1.15兆元，為112年4月以來新高。

觀察9月4大類貸款，除了購屋貸款利率下滑，資本支出、週轉金、消費性貸款利率全數走揚。劉淑敏解釋，當前市場資金需求相當旺盛，隨著政府推動AI應用普及至百工百業，加上企業積極布局AI基礎設施，帶動整體放款需求走高。銀行在資金配置上有所取捨，傾向將資金投入利潤較高的放款案件，進而推升部分放款利率。

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