快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會核准永豐金證券合併京城證券 合併基準日定11月23日

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會核准永豐金證券合併京城證券。圖／永豐金證券
金管會核准永豐金證券合併京城證券。圖／永豐金證券

金管會今日通過永豐金證券合併京城證券案，合併基準日將定在11月23日，依公司申請書件說明，合併後預期經紀業務市占率增加至5.113%，原先為5.054%，市占率排名維持第4名，有助於擴大經濟規模，提升整體營運績效，並提供更多元化的金融商品服務。

金管會表示，永豐金證券為擴大經紀業務規模及提升營運效率及綜效，經雙方依公司法第128條之1規定召開代行股東會職權董事會決議通過合併案，由永豐金證券吸收合併京城證券，京城證券原有之2個據點將併入永豐金證券之另外2個鄰近分支機構，不另設分公司，合併後業務據點維持46處。

永豐金證券的員工人數為2668人，京城證券員工人數有43人，在資本額方面，永豐金證券為172.3億，京城證券為2.3億。

永豐金 金管會 市占率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

兆豐證券舉辦永續金融論壇 聚焦企業轉型與永續投資

四大金控今下午4點半宣布投信整併！第一金握主導權

公股投信「四合一」邁大步 10月底送件、拚2028年元旦合併

四家公股金控整併旗下投信 聯手打造資產管理國家隊

相關新聞

公股投信「四合一」拍板！ 第一金持股50.3%掌主導權

第一金控（2892）、兆豐金控（2886）、合庫金控（5880）及華南金控（2880）等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於22日通過四家投信子公司整併案，本整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司。

鬼月效應消退9月新承做房貸回升 週轉金貸款3年半高點

中央銀行統計，9月5大銀行新承做購屋貸款金額為新台幣697.83億元，月增126.18億元，主因是農曆鬼月的季節性因素消...

金管會核准永豐金證券合併京城證券 合併基準日定11月23日

金管會今日通過永豐金證券合併京城證券案，合併基準日將定在11月23日，依公司申請書件說明，合併後預期經紀業務市占率增加至5.113%，原先為5.054%，市占率排名維持第4名，有助於擴大經濟規模，提升整體營運績效，並提供更多元化的金融商品服務。

公股投信四合一 預定2028年1月1日完成整合

第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於今日通過四家投信子公司整併案，整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，第一金控總經理方螢基表示，預定2028年1月1日完成整合。

金管會宣布TISA租稅優惠 三種情況之下每年2.4萬免稅不追溯

對於TISA的租稅優惠初步規劃，金管會對於行政院通過的方案指出，民眾本人、配偶及其受扶養未成年子女每人每年提撥至TISA專戶的金額且投資於選定的TISA基金，在2.4萬元額度內，得自當年度綜合所得總額中減除。

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四家公股金控推動旗下投信的「四合一」，四家金控及旗下投信已全數召開董事會完成程序。將以第一金投信為存續投信，根據本報掌握的換股比例最新訊息，第一金投信跟其他三家公股投信由於資本規模跟淨值各有不同，因此換股比例也各有不同，其中，1股第一金投信將換1.4532股兆豐投信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。