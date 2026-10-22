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金管會核准永豐金證券合併京城證券 合併基準日定11月23日
金管會今日通過永豐金證券合併京城證券案，合併基準日將定在11月23日，依公司申請書件說明，合併後預期經紀業務市占率增加至5.113%，原先為5.054%，市占率排名維持第4名，有助於擴大經濟規模，提升整體營運績效，並提供更多元化的金融商品服務。
金管會表示，永豐金證券為擴大經紀業務規模及提升營運效率及綜效，經雙方依公司法第128條之1規定召開代行股東會職權董事會決議通過合併案，由永豐金證券吸收合併京城證券，京城證券原有之2個據點將併入永豐金證券之另外2個鄰近分支機構，不另設分公司，合併後業務據點維持46處。
永豐金證券的員工人數為2668人，京城證券員工人數有43人，在資本額方面，永豐金證券為172.3億，京城證券為2.3億。
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