台灣人壽TeamWalk健康企業大賞 逾百家企業、6千人走出150億步

TeamWalk走出「健康台灣」！中信金（2891）旗下子公司台灣人壽連續五年舉辦TeamWalk健康企業大賞頒獎暨論壇，今年衛生福利部與運動部首度參與，官企攜手擔任健康大推手，台灣人壽通路營運總處長廖俊禎表示，員工健康是企業永續發展最大的資產，感謝跨產業一起TeamWalk。今年共有176家企業、6,257名員工參賽，均創歷屆新高，累積步數突破150億步。

第五屆TeamWalk健康企業大賞頒獎暨論壇22日登場，台灣阿龍熱情迎賓，俏皮模樣萌翻企業代表，紛紛搶著合影。衛生福利部次長莊人祥肯定台灣人壽長期推動健康企業精神，健康企業大賞鼓勵員工走路種樹，落實企業ESG，與政府推動的健康幣理念不謀而合，共同邁向健康台灣。運動部全民運動署副署長吳建遠表示，台灣人壽是獲得官方認證的「運動企業」，不僅以行動支持員工健康，更連續五年廣邀企業推廣職場健康風氣，共創友善職場與運動影響力。

2026年度最佳健康企業前三名分別為財團法人食品工業發展研究所、佳凌科技公司及隆大營建公司，連五年參賽實力果然連年倍增。勇奪冠軍的食品所將健康文化深植於組織日常，針對員工喜好提供適合的健康方式，主管帶頭參與健康促進，也激勵員工走出日均1.7萬步，笑稱贏了比賽更贏得無價的健康。拿下第二名的佳凌科技自嘲員工長時間久坐是職業病，連年加入有團隊、有健康的TeamWalk，連董事長也帶頭走起來，讓健康成為企業與員工共同努力的目標。隆大營建員工自組團隊互相PK，走出緊密的團隊默契，也走出第三名佳績；首次參賽的高成保經，分享業務員健走後不僅精神跟體力明顯變好，拜訪客戶從聊保險也多了健康管理，順勢聊出長照、退休醫療等保障需求。

台灣人壽TeamWalk數位健康平台串聯企業、員工與家庭，結合健康管理、減碳行動及團險保障融入民眾生活，至今年10月底，會員數達5.5萬人、3,800家企業導入使用，涵蓋科技、金融、製造、營造、生技及服務等多元產業。獨創的TeamWalk App迄今已贏得22項國內外獎項及3項新型專利肯定，2026年TeamWalk App2.0亦獲全球經濟獎（The Global Economics Awards）「最佳數位轉型壽險公司」及「全球銀行及金融評論獎」（Global Banking & Finance Review Awards 2026）「台灣最佳壽險App」雙獎肯定。

TeamWalk健康企業大賞創新結合植樹減碳，步數換大樹，「億步一樹」5年來為地球種下520棵樹，減碳近9,000公噸，用「行」動為地球永續保險。