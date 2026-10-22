快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人壽TeamWalk健康企業大賞 逾百家企業、6千人走出150億步

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽「TeamWalk健康企業大賞」今日頒獎，廖俊禎資深副總經理強調員工健康是企業最大資產。台灣人壽／提供
台灣人壽「TeamWalk健康企業大賞」今日頒獎，廖俊禎資深副總經理強調員工健康是企業最大資產。台灣人壽／提供

TeamWalk走出「健康台灣」！中信金（2891）旗下子公司台灣人壽連續五年舉辦TeamWalk健康企業大賞頒獎暨論壇，今年衛生福利部與運動部首度參與，官企攜手擔任健康大推手，台灣人壽通路營運總處長廖俊禎表示，員工健康是企業永續發展最大的資產，感謝跨產業一起TeamWalk。今年共有176家企業、6,257名員工參賽，均創歷屆新高，累積步數突破150億步。

第五屆TeamWalk健康企業大賞頒獎暨論壇22日登場，台灣阿龍熱情迎賓，俏皮模樣萌翻企業代表，紛紛搶著合影。衛生福利部次長莊人祥肯定台灣人壽長期推動健康企業精神，健康企業大賞鼓勵員工走路種樹，落實企業ESG，與政府推動的健康幣理念不謀而合，共同邁向健康台灣。運動部全民運動署副署長吳建遠表示，台灣人壽是獲得官方認證的「運動企業」，不僅以行動支持員工健康，更連續五年廣邀企業推廣職場健康風氣，共創友善職場與運動影響力。

2026年度最佳健康企業前三名分別為財團法人食品工業發展研究所、佳凌科技公司及隆大營建公司，連五年參賽實力果然連年倍增。勇奪冠軍的食品所將健康文化深植於組織日常，針對員工喜好提供適合的健康方式，主管帶頭參與健康促進，也激勵員工走出日均1.7萬步，笑稱贏了比賽更贏得無價的健康。拿下第二名的佳凌科技自嘲員工長時間久坐是職業病，連年加入有團隊、有健康的TeamWalk，連董事長也帶頭走起來，讓健康成為企業與員工共同努力的目標。隆大營建員工自組團隊互相PK，走出緊密的團隊默契，也走出第三名佳績；首次參賽的高成保經，分享業務員健走後不僅精神跟體力明顯變好，拜訪客戶從聊保險也多了健康管理，順勢聊出長照、退休醫療等保障需求。

台灣人壽TeamWalk數位健康平台串聯企業、員工與家庭，結合健康管理、減碳行動及團險保障融入民眾生活，至今年10月底，會員數達5.5萬人、3,800家企業導入使用，涵蓋科技、金融、製造、營造、生技及服務等多元產業。獨創的TeamWalk App迄今已贏得22項國內外獎項及3項新型專利肯定，2026年TeamWalk App2.0亦獲全球經濟獎（The Global Economics Awards）「最佳數位轉型壽險公司」及「全球銀行及金融評論獎」（Global Banking & Finance Review Awards 2026）「台灣最佳壽險App」雙獎肯定。

TeamWalk健康企業大賞創新結合植樹減碳，步數換大樹，「億步一樹」5年來為地球種下520棵樹，減碳近9,000公噸，用「行」動為地球永續保險。

健康 台灣人壽 中信金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1111人力銀行「幸福企業票選活動」 吸引超過3422家企業參與

王道銀行榮獲天下雜誌「天下永續公民獎」中堅企業組第二名 另獲「天下人才永續獎」中堅企業組第四名

專家教你保／三步驟「以息養險」 樂活人生

台新新光金舉辦2026供應商大會 125家廠商響應「誠信經營 人權守護」

相關新聞

公股投信「四合一」拍板！ 第一金持股50.3%掌主導權

第一金控（2892）、兆豐金控（2886）、合庫金控（5880）及華南金控（2880）等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於22日通過四家投信子公司整併案，本整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司。

鬼月效應消退9月新承做房貸回升 週轉金貸款3年半高點

中央銀行統計，9月5大銀行新承做購屋貸款金額為新台幣697.83億元，月增126.18億元，主因是農曆鬼月的季節性因素消...

金管會核准永豐金證券合併京城證券 合併基準日定11月23日

金管會今日通過永豐金證券合併京城證券案，合併基準日將定在11月23日，依公司申請書件說明，合併後預期經紀業務市占率增加至5.113%，原先為5.054%，市占率排名維持第4名，有助於擴大經濟規模，提升整體營運績效，並提供更多元化的金融商品服務。

公股投信四合一 預定2028年1月1日完成整合

第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於今日通過四家投信子公司整併案，整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，第一金控總經理方螢基表示，預定2028年1月1日完成整合。

金管會宣布TISA租稅優惠 三種情況之下每年2.4萬免稅不追溯

對於TISA的租稅優惠初步規劃，金管會對於行政院通過的方案指出，民眾本人、配偶及其受扶養未成年子女每人每年提撥至TISA專戶的金額且投資於選定的TISA基金，在2.4萬元額度內，得自當年度綜合所得總額中減除。

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四家公股金控推動旗下投信的「四合一」，四家金控及旗下投信已全數召開董事會完成程序。將以第一金投信為存續投信，根據本報掌握的換股比例最新訊息，第一金投信跟其他三家公股投信由於資本規模跟淨值各有不同，因此換股比例也各有不同，其中，1股第一金投信將換1.4532股兆豐投信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。