快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

公股投信整併力拚前八強！公募基金年成長目標15% 三大競爭力搶市

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

四大公股投信整併後，將積極擴大資產管理版圖，力拚躋身國內投信前八強。第一金投信總經理高子敬22日表示，四家投信合併後，公募基金規模約4,000億元，排名約居國內第12名，加計代操業務後，整體資產管理規模（AUM）約5,000億元，未來將以進入前十大、甚至挑戰前八大為目標，並以公募基金每年成長15%、代操業務每年成長10%為積極成長目標，爭取優於市場的成長表現。

第一金控（2892）總經理方螢基表示，四家金控共同持有整併後的第一金投信，具有共同經營目標，未來將動員旗下銀行及證券通路，共同銷售基金與ETF，並爭取其他公股金融機構通路支持，擴大商品銷售效益。

第一金投信董事長兼投信投顧公會理事長尤昭文指出，打造「資產管理國家隊」是此次整併的重要目標，公股投信除了持續發展收益型及主題型商品，也不會缺席資產管理相關政策，未來將積極參與台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）、台股新指數及不動產投資信託（REITs）等領域，開拓資產管理新商機。

尤昭文表示，台股投資過度集中科技產業，市場仍有部分具發展潛力、尚未受到充分關注的企業，未來將關注相關指數及商品發展。此外，REITs也是值得布局的方向，將持續研究實質資產投資工具，尋求新的業務成長機會。

第一金投信總經理高子敬指出，投信業競爭日益激烈，資源整合是提升競爭力的重要關鍵，未來將以強化「投資力、銷售力、產品力」三大面向為主軸，整合四家投信的投資研究、商品開發及銷售資源，擴大資產管理規模與獲利能力，同時提升客戶及員工滿意度。

在商品布局方面，四家投信各有優勢，包括第一金投信的收益型及主題型商品、兆豐投信的貨幣型基金及ETF、合庫投信的多重資產基金，以及華南永昌投信的台股商品。高子敬表示，未來將集合各家長處，整合產業研究資源，強化投資能力，並持續開發創新及多元化商品，滿足不同投資人的資產配置需求。

針對四家投信合計近百檔基金是否進行整併，高子敬表示，目前基金涵蓋約20個不同類別，既有基金將先以存續為原則，並盤點各類商品，再視基金資產規模、投資績效及商品類型評估後續整合方向。未來除了持續推出新商品，也會考量整併同質性較高或重複的基金，讓整併後的基金資產規模更大、投資績效更好，同時維持商品多元化，相關調整均將以客戶權益為優先。

高子敬強調，目前以公募基金每年成長15%、代操業務每年成長10%為積極成長目標，未來隨著投資研究、人員及通路資源逐步整合，預期整併綜效將陸續顯現。

投信 整併 第一金控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公股投信四合一 首站將拚10月底之前送件銀行局

公股投信「四合一」邁大步 10月底送件、拚2028年元旦合併

四家公股金控整併旗下投信 聯手打造資產管理國家隊

四大金控今下午4點半宣布投信整併！第一金握主導權

相關新聞

公股投信「四合一」拍板！ 第一金持股50.3%掌主導權

第一金控（2892）、兆豐金控（2886）、合庫金控（5880）及華南金控（2880）等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於22日通過四家投信子公司整併案，本整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司。

鬼月效應消退9月新承做房貸回升 週轉金貸款3年半高點

中央銀行統計，9月5大銀行新承做購屋貸款金額為新台幣697.83億元，月增126.18億元，主因是農曆鬼月的季節性因素消...

金管會核准永豐金證券合併京城證券 合併基準日定11月23日

金管會今日通過永豐金證券合併京城證券案，合併基準日將定在11月23日，依公司申請書件說明，合併後預期經紀業務市占率增加至5.113%，原先為5.054%，市占率排名維持第4名，有助於擴大經濟規模，提升整體營運績效，並提供更多元化的金融商品服務。

公股投信四合一 預定2028年1月1日完成整合

第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於今日通過四家投信子公司整併案，整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，第一金控總經理方螢基表示，預定2028年1月1日完成整合。

金管會宣布TISA租稅優惠 三種情況之下每年2.4萬免稅不追溯

對於TISA的租稅優惠初步規劃，金管會對於行政院通過的方案指出，民眾本人、配偶及其受扶養未成年子女每人每年提撥至TISA專戶的金額且投資於選定的TISA基金，在2.4萬元額度內，得自當年度綜合所得總額中減除。

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四家公股金控推動旗下投信的「四合一」，四家金控及旗下投信已全數召開董事會完成程序。將以第一金投信為存續投信，根據本報掌握的換股比例最新訊息，第一金投信跟其他三家公股投信由於資本規模跟淨值各有不同，因此換股比例也各有不同，其中，1股第一金投信將換1.4532股兆豐投信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。