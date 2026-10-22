公股投信整併力拚前八強！公募基金年成長目標15% 三大競爭力搶市

四大公股投信整併後，將積極擴大資產管理版圖，力拚躋身國內投信前八強。第一金投信總經理高子敬22日表示，四家投信合併後，公募基金規模約4,000億元，排名約居國內第12名，加計代操業務後，整體資產管理規模（AUM）約5,000億元，未來將以進入前十大、甚至挑戰前八大為目標，並以公募基金每年成長15%、代操業務每年成長10%為積極成長目標，爭取優於市場的成長表現。

第一金控（2892）總經理方螢基表示，四家金控共同持有整併後的第一金投信，具有共同經營目標，未來將動員旗下銀行及證券通路，共同銷售基金與ETF，並爭取其他公股金融機構通路支持，擴大商品銷售效益。

第一金投信董事長兼投信投顧公會理事長尤昭文指出，打造「資產管理國家隊」是此次整併的重要目標，公股投信除了持續發展收益型及主題型商品，也不會缺席資產管理相關政策，未來將積極參與台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）、台股新指數及不動產投資信託（REITs）等領域，開拓資產管理新商機。

尤昭文表示，台股投資過度集中科技產業，市場仍有部分具發展潛力、尚未受到充分關注的企業，未來將關注相關指數及商品發展。此外，REITs也是值得布局的方向，將持續研究實質資產投資工具，尋求新的業務成長機會。

第一金投信總經理高子敬指出，投信業競爭日益激烈，資源整合是提升競爭力的重要關鍵，未來將以強化「投資力、銷售力、產品力」三大面向為主軸，整合四家投信的投資研究、商品開發及銷售資源，擴大資產管理規模與獲利能力，同時提升客戶及員工滿意度。

在商品布局方面，四家投信各有優勢，包括第一金投信的收益型及主題型商品、兆豐投信的貨幣型基金及ETF、合庫投信的多重資產基金，以及華南永昌投信的台股商品。高子敬表示，未來將集合各家長處，整合產業研究資源，強化投資能力，並持續開發創新及多元化商品，滿足不同投資人的資產配置需求。

針對四家投信合計近百檔基金是否進行整併，高子敬表示，目前基金涵蓋約20個不同類別，既有基金將先以存續為原則，並盤點各類商品，再視基金資產規模、投資績效及商品類型評估後續整合方向。未來除了持續推出新商品，也會考量整併同質性較高或重複的基金，讓整併後的基金資產規模更大、投資績效更好，同時維持商品多元化，相關調整均將以客戶權益為優先。

高子敬強調，目前以公募基金每年成長15%、代操業務每年成長10%為積極成長目標，未來隨著投資研究、人員及通路資源逐步整合，預期整併綜效將陸續顯現。