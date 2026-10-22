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從數位創新到客戶信任 凱基人壽獲財訊金融獎三殊榮

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基人壽獲2026年「財訊金融獎」三獎肯定，得獎數創歷年新高，由金管會主委彭金隆頒獎，凱基人壽資深副總汪昭安（右）代表受獎。凱基人壽／提供
凱基人壽獲2026年「財訊金融獎」三獎肯定，得獎數創歷年新高，由金管會主委彭金隆頒獎，凱基人壽資深副總汪昭安（右）代表受獎。凱基人壽／提供

凱基人壽再獲專家評審與消費者推薦雙重肯定，於國內金融業具指標性的評比之一，2026年「財訊金融獎」一舉榮獲「金融科技創新獎（保險類）金質獎」、「永續金融獎（非金控類）優質獎」及「消費者金融品牌獎—壽險客戶推薦優質獎」共三座殊榮，創參與該獎以來獲獎數新高，且並列本屆壽險業獲獎數最多，展現凱基人壽在數位創新、永續發展及客戶推薦三大領域的經營成果。

在AI落地應用方面，凱基人壽自主打造「IDEA智慧幕僚平台」，結合生成式AI、文字辨識及資料分析，運用於核保、理賠、人資、投資及風險管理等多元場景，加速資訊搜尋與降減重複作業負擔，讓同仁專注專業判斷與客戶服務。未來將以「AI First」為方向，深化人機協作與AI Agent應用，推動AI從工作輔助走向跨流程協作與智慧決策，逐步成為智慧營運與組織成長的重要驅動力。

永續金融方面，凱基人壽獨家承作「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，補足災後志工保障缺口，也開創壽險業因應巨災的「志工保險遵循機制」；運用AI建立公平透明的數位投保機制，成為首家獲准開辦高齡錄音輔助系統的壽險業者，更首創身心障礙者投保權益交流會及新住民金融平權調查，協助多元族群了解保險權益與防詐觀念，以金融本業回應社會需求，深化金融平權。

品牌信任也反映在消費者評價上。凱基人壽獲「消費者金融品牌獎—壽險客戶推薦優質獎」，透過消費者電訪與網路調查評選，突顯客戶對品牌形象、服務品質及整體體驗的認同與肯定。凱基人壽持續以「我願意+1」的行動文化落實「數位、創新、永續、金融」四大策略，將科技應用、金融友善及社會關懷融入經營，持續深化客戶信任與品牌價值，具體實踐金融大回饋。

凱基人壽再獲專家評審與消費者推薦雙重肯定，展現於數位創新、永續發展及客戶推薦三大領域的經營成果。凱基人壽／提供
凱基人壽再獲專家評審與消費者推薦雙重肯定，展現於數位創新、永續發展及客戶推薦三大領域的經營成果。凱基人壽／提供

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