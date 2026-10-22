行政院加速研擬TISA 2.0租稅優惠 投信投顧公會將推動優化商品與服務

行政院長卓榮泰22日於行政院會指示金管會及財政部，加速研擬台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）第二階段租稅優惠措施，成為建構退休儲蓄的第三支柱。

在TISA 2.0政策，每年於投資額度2.4萬元內，可享有在當年度綜合所得稅總額減除待遇。TISA 1.0將與新增租稅優惠的TISA 2.0雙軌並行，目標在2027年完成修法，並於2028年報稅適用。

對此政策，投信投顧公會理事長尤昭文特別表達歡迎並致誠摯謝意，感謝政府長期重視國人退休準備及資產管理產業發展，積極支持TISA制度推動。

投信投顧公會指出，面對人口高齡化及退休保障不足的挑戰，公會多年來持續倡議建立具租稅誘因的個人投資儲蓄制度，並積極與主管機關溝通，期盼透過政策引導，鼓勵國人及早規劃退休財務準備、養成長期紀律投資習慣。

此外，投信業者並透過提供手續費與經理費優惠，支持TISA第一階段制度的推動。制度上路以來，已順利引導民眾養成中長期投資的習慣，開戶人數已突破27萬人，且目前TISA累積資產規模超過216.4億元，展現民眾對退休理財的高度需求。

投信投顧公會指出，此次行政院指示加速研議第二階段租稅優惠，包括投資TISA享2.4萬元的免稅額度、符合條件之退休提領免稅及特殊情況彈性免稅等措施，對公會多年來推動TISA制度具有重要意義，也為完善我國退休保障第三支柱注入新動能。

投信投顧公會表示，全體投信投顧產業均深感責任重大，未來公會並將持續配合政策推動，協助會員公司優化商品與服務、深化投資人教育。

投信投顧公會期盼政府與產業攜手合作，讓TISA成為全民累積退休資產的重要工具，同時更期盼透過租稅優惠政策，鼓勵民眾持續投資及培養長期理財習慣，以達到長期累積積沙成塔的效果，為台灣亞洲資產管理中心發展奠定長遠基礎。