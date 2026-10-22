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外資再砍台股逾800億 新台幣貶2分收32.508元

中央社／ 台北22日電
外資今天再揮刀大砍台股逾800億元，股匯同步下挫，新台幣兌美元收盤收32.508元，小貶2分。聯合報系資料照
外資今天再揮刀大砍台股逾800億元，股匯同步下挫，新台幣兌美元收盤收32.508元，小貶2分。聯合報系資料照

市場AI疑慮未消，加上連假前賣壓湧現，外資今天再揮刀大砍台股逾800億元，股匯同步下挫，新台幣兌美元收盤收32.508元，小貶2分，台北及元太外匯市場總成交金額為35.71億美元。

儘管美股21日主要指數全面收紅，費城半導體指數上漲1.97%，台股今天在連假前賣壓提前湧現下，指數開高震盪翻黑，上下震盪達1290點，終場下跌846.34點，收在全天最低點46041.43點。

外資昨天回補台股曇花一現，今天再度轉為賣超，且大砍台股816.56億元。

外匯交易員直言，受到颱風可能導致台灣股匯市休市的預期影響，外資提前撤出資金、降低風險部位，使新台幣再度承受貶值壓力。新台幣兌美元今天以32.47元開盤後，上午震盪偏弱，午後隨著外資加大匯出力道，貶幅迅速擴大，最低觸及32.642元，出口商隨即進場拋匯，提供支撐，加上央行調節，終場貶幅收斂至2分。

外匯交易員指出，美元指數稍有回落，減輕亞幣貶值壓力，不過外資動向仍是牽動新台幣匯率的關鍵。由於市場對AI產業的疑慮尚未消散，一旦指標企業財報不如預期，或其他金融風險升溫，外資不排除再度擴大匯出。

展望後市，外匯交易員認為，若接下來幾個交易日台股逐步回穩，外資也未再大規模匯出，新台幣可望回到32.2至32.6元區間盤整，下一個觀察重點則是美國聯準會10月底利率決策會議釋出的政策訊號。

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