快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

新安東京海上產險服務受肯定 獲2026金融友善最佳服務企業

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險林峰源資深協理（右） 接受主辦單位頒發「金融友善最佳服務企業」獎項。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險林峰源資深協理（右） 接受主辦單位頒發「金融友善最佳服務企業」獎項。圖／新安東京海上產險提供

新安東京海上產險獲台灣服務產業交流協會（TSIDA）舉辦第四屆「金融友善服務調查」頒發「2026金融友善最佳服務企業」，更為本屆金融機構組唯一獲獎產險業者。

新安東京海上產險表示，金融友善服務是公司由上而下督導及跨部門橫向協作下，持續透過教育訓練深化同仁同理心與服務能力。近期即攜手淡江大學特殊教育資源中心舉辦「觸動心視界 黑暗不孤單」視障模擬體驗工作坊，由陳樑銓獨立董事率領近50位商品、營業、理賠及客服等第一線同仁共同參與。透過視障講師經驗分享，以及戴眼罩盲行、觸覺辨識與輔具操作等體驗，引導學員從不同感官理解視覺脆弱族群的真實需求。

本次活動經前後測結果顯示，參與者在「與視覺脆弱族群溝通」及「提供適切支持與協助」等職能面向均達六成以上顯著提升，具體展現同理教育轉化為服務實力的成效。

因應台灣高齡化與多元共融的社會趨勢，新安東京海上亦持續關注各族群金融服務需求，深入洞察高齡者、聽語障者、新住民、原住民及其他金融弱勢族群的痛點，結合創新科技與服務優化雙軌並行，跨越語言、感官與資訊取得的障礙，陸續推出保險商品及權益提醒手語影片、多國語翻譯服務、結合點字與語音導讀的商品簡介以及數位無障礙官網設計，透過跨越語言、感官及資訊落差的服務措施，將原本艱澀的保險資訊轉化為更容易理解與運用的保障內容，讓不同背景與需求的民眾都能平等取得保險服務與風險保障。

產險 東京 淡江大學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金公平待客獲肯定

南山人壽、南山產物連五年躋身公平待客評核前25% 聚焦四大議題打造友善包容金融服務

中國信託銀行五度獲《CorporateTreasurer》肯定

第一銀行創新信託安養 優化數位金融深獲肯定

相關新聞

公股投信「四合一」拍板！ 第一金持股50.3%掌主導權

第一金控（2892）、兆豐金控（2886）、合庫金控（5880）及華南金控（2880）等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於22日通過四家投信子公司整併案，本整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司。

鬼月效應消退9月新承做房貸回升 週轉金貸款3年半高點

中央銀行統計，9月5大銀行新承做購屋貸款金額為新台幣697.83億元，月增126.18億元，主因是農曆鬼月的季節性因素消...

金管會核准永豐金證券合併京城證券 合併基準日定11月23日

金管會今日通過永豐金證券合併京城證券案，合併基準日將定在11月23日，依公司申請書件說明，合併後預期經紀業務市占率增加至5.113%，原先為5.054%，市占率排名維持第4名，有助於擴大經濟規模，提升整體營運績效，並提供更多元化的金融商品服務。

公股投信四合一 預定2028年1月1日完成整合

第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於今日通過四家投信子公司整併案，整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，第一金控總經理方螢基表示，預定2028年1月1日完成整合。

金管會宣布TISA租稅優惠 三種情況之下每年2.4萬免稅不追溯

對於TISA的租稅優惠初步規劃，金管會對於行政院通過的方案指出，民眾本人、配偶及其受扶養未成年子女每人每年提撥至TISA專戶的金額且投資於選定的TISA基金，在2.4萬元額度內，得自當年度綜合所得總額中減除。

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四家公股金控推動旗下投信的「四合一」，四家金控及旗下投信已全數召開董事會完成程序。將以第一金投信為存續投信，根據本報掌握的換股比例最新訊息，第一金投信跟其他三家公股投信由於資本規模跟淨值各有不同，因此換股比例也各有不同，其中，1股第一金投信將換1.4532股兆豐投信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。