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公股投信「四合一」邁大步 10月底送件、拚2028年元旦合併

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
四家公股金控整併旗下投信，由第一金控總經理方螢基（右3）、第一金投信董事長尤昭文（右2）、第一金投信總經理高子敬（右1）、兆豐金控總經理張傳章（左3）、合庫金控總經理蘇佐政（左2）、華南金控總經理蕭玉美（左1）共同舉行說明記者會。第一金控／提供
四家公股金控整併旗下投信，由第一金控總經理方螢基（右3）、第一金投信董事長尤昭文（右2）、第一金投信總經理高子敬（右1）、兆豐金控總經理張傳章（左3）、合庫金控總經理蘇佐政（左2）、華南金控總經理蕭玉美（左1）共同舉行說明記者會。第一金控／提供

公股投信「四合一」整併案正式拍板！第一金控（2892）、兆豐金控（2886）、合庫金控（5880）及華南金控（2880）等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於22日通過四家投信子公司整併案，將由第一金投信擔任存續公司，合併後第一金控持股50.3%，取得經營主導權。第一金控總經理方螢基表示，預計10月底向金管會銀行局送件，暫定2028年1月1日為合併基準日。

方螢基指出，四家金控及旗下投信董事會均已通過整併案，預計10月底向金管會銀行局提出申請，待銀行局核准後，再送證期局及公平會審查。由於此次涉及四家投信整併，較一般兩家公司合併複雜，尤其資訊系統整合需要較長時間，預估主管機關核准後，仍須9至12個月籌備期，因此暫定2028年1月1日為合併基準日，實際時間仍視籌備進度而定。

此次合併將全數以普通股換股方式辦理：第一金投信每1股普通股，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股59,286,927股。

合併後各金控持有第一金投信比率分別為第一金控50.3%、兆豐金控30.4%、合庫金控9.8%及華南金控9.5%。董事會將設董事7席及監察人2席：董事席次由第一金控取得4席，兆豐金控、合庫金控及華南金控各取得1席；監察人席次則由第一金控及兆豐金控各取得1席。本案仍需主管機關核准後始能生效。方螢基表示，未來董事長及總經理人選將由第一金控主導，合併後也將維持「第一金投信」名稱。

對於由第一金投信擔任存續公司的原因，方螢基指出，主要考量第一金投信資產管理規模最大、獲利績效較佳，旗下也有多檔表現不錯的明星基金，希望透過整合發揮更大的通路效益。至於換股比例，四家金控均聘請財務顧問進行盡職調查及價值評估，再經協商決定，並由獨立專家出具合理性意見書。

兆豐金控總經理張傳章表示，評估投信價值除考量獲利能力及股權價值，也須納入存續公司未來整合所需負擔的潛在成本。兆豐金合併後持股30.4%，是經專業財務顧問評估並參考市場近期整併案例後協商的結果，認為相當公平。

員工安置方面，四家投信目前合計約370名員工，第一金投信總經理高子敬表示，原則上全員留任，提供三年工作權保障、留任獎金及優退、優離措施，副總經理等高階主管也納入安置計畫，實際留任比例仍須視員工意願而定。

方螢基強調，希望透過整併留住優秀人才，未來投資研究、行銷及產品創新等部門仍需要更多專業人力，將配合業務發展適度擴編及調整。高子敬補充，資訊系統整合成本可能自2027年開始發生，員工安置相關費用則可能自2028年開始，預期整併後獲利能將持續成長。

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