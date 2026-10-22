公股投信四合一 首站將拚10月底之前送件銀行局

公股投信四合一，首站拚10月底之前向銀行局送件，第一金控總經理方螢基今日在合併記者會上表示，希望10月底之前能夠向銀行局送件，之後將繼續的往證期局還有公平會申請核准。

對於未來的產品發展方向，第一金投信董事長也是投信公會理事長尤昭文表示，資產管理國家隊是這次合併很大的主軸，主題式跟收益型會持續的發展之外，更積極的參與T I S A還有發行非A I產業標的之基金，幫助對台灣過度集中在科技上面的因而沒有被發掘的例如像璞玉指數的公司，未來第一金投信都會去著墨。

尤昭文表示，就如同今天政院宣布的T I S A最新的所得稅抵扣的政策，未來投信會積極的參與，此外公建相關的R E I T S也是政府的優先法案，未來投信也會積極的參與這一塊。

對於四合一之後的投信發展優勢，尤昭文表示，除了四家公股金控體系之外，還有其他的公股體系通路也將發揮通路的優勢，他也表示公股體系即使沒有大型的壽險公司，但會結合政策金融以及公股體系的通路優勢，互相支持開發出新藍海。

未來四合一之後的投信仍將由尤昭文跟現任的總經理高子敬續任董事長跟總經理。對於未來四家投信之下的同類型基金整合方向，高子敬也盤點，目前共有100檔基金，分布在20個領域，未來會以提供客戶最好的操作績效為目標來進行整合。他也表示，因應高齡化社會的收益型跟符合時代趨勢的主題型的產品都會是未來發展的產品重點。

高子敬表示，目前第一金投信的員工人數150人，四家投信員工總共370人，客戶數目方面，第一金投信有5萬左右客戶，兆豐3萬人左右居次。他也表示，在四合一之後，希望公募基金上的排名，可以從現在的第12名進入第10名，甚至第8名，另外代操5千億的規模，希望能夠再擴張。公募基金規模是4000億左右，代操規模5000億。

高子敬表示，這次的員工留任方案特別的也把副總包括在裡面，員工全部留任而且是三年保證工作權，未來不管是投資方面或是銷售方面或是在中後台的系統方面其實都非常的需要人才，因此在留用機制上面，也特別提出優厚的留任獎金，因為隨著業務的擴展和新產品的發展，會需要更多的人力，倘若留任之後覺得不適應，也有優退的獎金，員工有足夠的選擇的空間。

方螢基也說，希望員工留下來一起為合併之後的投信打拼，希望朝資產管理國家隊的願景來前進，所以尤其是關鍵人才，希望透過整合把優秀的人才納入，組織也會做適度的擴編跟調整來因應合併之後組織的運作，尤其是投研跟行銷需要更多的人員專精在這個領域。上班場所會集中在第一金投信跟現在兆豐投信的場域。