公股投信四合一 預定2028年1月1日完成整合

第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於今日通過四家投信子公司整併案，整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，第一金控總經理方螢基表示，預定2028年1月1日完成整合。

合併將全數以普通股換股方式辦理：第一金投信每1股普通股，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股59,286,927股。合併後各金控持有第一金投信比率分別為：第一金控50.3%、兆豐金控30.4%、合庫金控9.8%及華南金控9.5%。

董事會將設董事7席及監察人2席：董事席次由第一金控取得4席，兆豐金控、合庫金控及華南金控各取得1席；監察人席次則由第一金控及兆豐金控各取得1席。

本整併案除可避免軟硬體設備的重複投資、降低營運成本外，更將藉由共同持股與經營發揮公股通路整合、產品多元化、規模經濟與成本優化等效益，以強化公股投信競爭力與服務品質，進一步提升獲利能力與增進股東權益。未來產品布局除涵蓋收益型、主題式、多重資產配置及法人客製化等產品外，並將持續開發退休理財、永續投資、跨境配置及高資產客戶需求的新型產品，並掌握「亞洲資產管理中心」的商機，努力成為更有競爭力的資產管理國家隊。

在員工權益保障方面，第一金投信比照近期同業案例，提供優於勞動基準法的員工安置計畫，包括全員留任、工作權保障三年、留任獎金、優退及優離等措施。客戶權益將由第一金投信概括承受，並依循相關法規，保障既有客戶權益不受影響。資訊系統整合規劃已在顧問協助下展開，並以「營運不中斷、資料正確完整、資訊安全及法令遵循可控」為核心原則進行穩定銜接。

展望未來，四家金控及旗下投信將通力合作，加速資源整合，持續提升市場競爭力與獲利能力，兼顧客戶、股東及員工權益，共創三贏的成果。