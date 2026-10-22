中小企業轉型資金需求升溫 租賃公會攜商研院共探金融新動能

面對數位轉型、產業升級所帶來的資金需求，中小企業如何善用工具提升經營韌性，是產業穩健發展的重要課題。由台北市租賃商業同業公會（租賃公會）主辦、商業發展研究院（商研院）協辦的「2026中小企業金融賦能論壇」，22日以「中小企業金融新動能」為題，與會專家共同剖析金融環境變化、融資趨勢與轉型挑戰，探討如何強化金融支持體系，協助中小企業掌握成長契機。

租賃公會理事長暨中租控股（5871）董事長陳鳳龍表示，中小企業占全台企業家數逾98%，是台灣經濟發展的重要基石，在全球經濟環境快速變遷及產業轉型趨勢下，企業對資金取得的需求日益多元。金融支持不僅是企業營運的重要後盾，更是推動企業成長與轉型的重要力量。

面對企業資金需求持續升溫，陳鳳龍表示，租賃融資業依據中小企業不同發展階段與實際需求，兼顧風險管理與服務品質，提供適切的資金選擇。依租賃公會統計，截至2025年底，台灣租賃融資業營業總額達7,147億元，已成為銀行授信之外，中小企業最重要的第二融資管道。

陳鳳龍指出，租賃公會今年首度攜手商研院辦理「中小企業金融賦能系列活動」，透過三場主題活動，從租賃金融、多元融資工具應用，到企業融資、法律風險與金融支持等面向進行交流，希望促進社會各界對中小企業融資需求及租賃融資業功能的認識。

商研院院長王建彬以「中小企業發展與金融支持的新挑戰」為題，從產業發展與企業經營角度，剖析中小企業在金融環境變化及產業轉型下所面臨的挑戰，指出企業應依據自身發展階段、營運需求及市場變化，選擇合適的金融支持方式，提升資金運用效益。

政治大學財政學系教授黃智聰採用「企業成長下的財政與金融支持策略」主題，討論企業不同成長階段的財政與金融支持需求，以及政策資源如何回應企業發展需要，協助中小企業思考資金配置與成長策略，掌握發展機會。

中央大學財務金融學系教授黃泓人則從企業創新與策略轉型角度，以「企業創新成長下的策略轉型與經營韌性」為題，深入中小企業面對產業環境變化時的經營課題，企業除應妥善運用金融資源，也須持續調整經營策略、提升應變能力，以因應市場變化並維持長期發展動能。

銘傳大學金融科技應用學系副教授林盟翔從「多元金融發展下的法制環境與企業融資新趨勢」講題，聚焦法制環境與金融發展趨勢，分析制度變化及多元金融工具對企業融資的影響，強調企業在尋求資金支持時，除應掌握適合的融資管道，也須了解相關法規及契約權利義務，以兼顧融資需求與風險管理。

綜合座談中，與會專家針對企業融資需求、金融工具應用及經營發展等議題交流，指出企業應依據自身需求善用多元金融工具與政策資源，同時重視法規遵循、契約權利義務及風險管理，並持續提升經營調適能力，以強化面對市場變化的經營韌性。

租賃公會表示，此次論壇為今年「中小企業金融賦能系列活動」畫下圓滿句點。透過論壇交流，持續深化各界對中小企業融資需求、金融支持及經營發展議題的認識。未來租賃公會與商研院將持續關注相關議題，作為後續產業服務與政策研析的參考，協助中小企業因應金融環境變化，推動企業成長與轉型，為台灣產業發展注入更多成長動能。