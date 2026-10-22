南山產物榮獲財訊金融獎「產險最被客戶推薦金質獎」

保險不只是提供一份保障，更是在民眾面對生活風險時，能夠安心託付的承諾。南山產物長期深耕產險市場，重視第一線人員的專業能力與客戶服務體驗，於22日舉行的「2026財訊金融獎」頒獎典禮中，榮獲「產險最被客戶推薦金質獎」，展現公司在消費者推薦評比中的優異表現，以及客戶對專業服務的肯定。

由《財訊》雙週刊舉辦的「財訊金融獎」邁入第17屆，其中「消費者金融品牌大獎」以民眾實際往來經驗及推薦意願為評選基礎。此次調查於7月31日至8月23日進行，以台灣地區20歲以上民眾為對象，採手機電話抽樣調查，共完成2,509份問卷，並依據受訪者過去一年與金融業者的往來經驗，評估其向親友推薦該公司的意願，再以推薦者比例扣除批評者比例，計算消費者淨推薦值（NPS），作為客戶推薦獎的評比指標。

值得一提的是，此項評比採非提示性調查方式，並非由主辦單位預先提供產險公司名單供民眾評分，而是須由受訪者依實際往來經驗，主動自行提及業者，始納入後續推薦意願調查，不僅考驗金融品牌在消費者心中的印象，更進一步檢視實際服務經驗所形成的推薦意願。南山產物在此評選機制下，淨推薦值表現為產險業最優，且進一步分析客戶推薦原因，高達74%的受訪者提及「人員服務很專業」，尤其在商品保障內容講解及理賠服務說明等，獲得正面評價。

南山產物重視第一線人員的專業服務能力，並透過數位工具強化業務夥伴的服務支援，建置「金好問」保險業務智慧問答系統，整合商品資訊、承保條件及理賠常見問題等內容，讓業務人員在面對客戶詢問時，能即時查詢相關資訊，掌握不同商品的保障特色與適用條件，提供更清楚、完整的說明。透過專業人員與數位工具相互配合，協助客戶了解保障內容，並依自身需求評估適合的保險規劃。

而理賠服務方面，南山產物以「30分鐘內完成受理並啟動車險理賠服務」為特色，保戶發生事故後，只要撥打理賠專線，即可啟動理賠受理流程，並透過系統自動派案，由理賠人員接手處理，同時提供主動訊息通知及理賠進度查詢服務，協助保戶掌握案件處理情形。相關自動派案技術已取得專利，結合科技效率與理賠人員的專業協助，讓保戶在事故發生後，能更迅速掌握理賠申請及後續處理流程。

此外，南山產物亦運用數位工具輔助理賠及保單管理，針對會員保戶推出結合行動身分識別（Mobile ID）的車險線上事故通報及文件上傳功能，透過官網及LINE官方帳號提供線上服務；並以「保戶園地」整合電子保單查詢、續保提醒及理賠進度查詢等功能，讓保戶能更方便地取得所需資訊。

南山產物也重視不同客群的服務需求，截至2025年底，已有逾400位客服及理賠人員完成失智友善天使認證，全台服務據點亦均取得失智友善組織認證，強化第一線人員對高齡及失智客戶的服務能力。此外，公司於今年金管會公平待客原則評核中再度名列前25%，成為產險業唯一連續五年獲此肯定的業者，持續落實客戶權益保障。