四家公股金控整併旗下投信 攜手打造資產管理國家隊

第一金控（2892）、兆豐金控（2886）、合庫金控（5880）及華南金控（2880）等四家公股金控董事會及旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家董事會，分別於22日通過四家投信子公司整併案，本整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司。

合併將全數以普通股換股方式辦理：第一金投信每1股普通股，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股59,286,927股。合併後各金控持有第一金投信比率分別為：第一金控50.3%、兆豐金控30.4%、合庫金控9.8%及華南金控9.5%。董事會將設董事7席及監察人2席：董事席次由第一金控取得4席，兆豐金控、合庫金控及華南金控各取得1席；監察人席次則由第一金控及兆豐金控各取得1席。本案仍需主管機關核准後始能生效。

本整併案除可避免軟硬體設備的重複投資、降低營運成本外，更將藉由共同持股與經營發揮公股通路整合、產品多元化、規模經濟與成本優化等效益，以強化公股投信競爭力與服務品質，進一步提升獲利能力與增進股東權益。未來產品布局除涵蓋收益型、主題式、多重資產配置及法人客製化等產品外，並將持續開發退休理財、永續投資、跨境配置及高資產客戶需求的新型產品，並掌握「亞洲資產管理中心」的商機，努力成為更有競爭力的資產管理國家隊。

在員工權益保障方面，第一金投信比照近期同業案例，提供優於勞動基準法的員工安置計畫，包括全員留任、工作權保障三年、留任獎金、優退及優離等措施。客戶權益將由第一金投信概括承受，並依循相關法規，確保既有權益不受影響。資訊系統整合規劃已在顧問協助下展開，並以「營運不中斷、資料正確完整、資訊安全及法令遵循可控」為核心原則進行穩定銜接。

展望未來，四家金控及旗下投信將通力合作，加速資源整合，持續提升市場競爭力與獲利能力，兼顧客戶、股東及員工權益，共創三贏的成果。