金管會宣布TISA租稅優惠 三種情況之下每年2.4萬免稅不追溯

對於TISA的租稅優惠初步規劃，金管會對於行政院通過的方案指出，民眾本人、配偶及其受扶養未成年子女每人每年提撥至TISA專戶的金額且投資於選定的TISA基金，在2.4萬元額度內，得自當年度綜合所得總額中減除。

證期局長高晶萍也表示，由於現在已經十月，考慮到修法的進度，估計是在明年開始使用，在後年報稅的時候可以使用。

高晶萍也指出，為鼓勵長期持有投資，符合TISA強化國人退休準備意旨，未來將參考勞工退休金條例精神，主要有三大重點包括了：1. 當年滿60歲後提領者可免稅。2. 為鼓勵長期投資及培養民眾資產管理素養，對持有專戶期間滿30年者亦免稅；3. TISA專戶所有者如不幸遭遇死亡、罹患重大疾病或遭逢重大變故等特定事由者，也可以比照上述條件免稅。至於未符合前述提領條件而提領者，則歷年提撥金額的合計數，將被併入提領年度所得課稅。

高晶萍說明指出，因TISA投資標的屬性考量，以投資基金為主，未來將以修正「證券投資信託及顧問法」方式納入相關規定。由於特別扣除額要用列舉的方式才能夠用的到，因此最後採取的是綜合所得總額裡面從源頭就直接減除，因此並非特別扣除額的方式也不是用標準扣除額的方式，而是直接從所得總額裡面減除。

舉例來說，假設報稅人當年度的所得總額是250萬，倘若有三個人適用T I S A的租稅優惠，這時就會每人2.4萬，總共7.2萬元可以從250萬減除。

金管會於114年7月已經開始推動臺灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA) 第一階段制度，採基金先行策略，由投信業者讓利發行TISA級別基金，引導民眾養成中長期投資習慣，對此高晶萍說明，實施一年多，目前TISA帳戶開戶數已超過27萬戶。

為進一步提升TISA政策誘因，參考國際上成功的推動經驗，金管會推動第二階段TISA，爭取納入租稅優惠誘因，以擴大國人參與的動機與意願。高晶萍也說明，本次修法涉及租稅優惠，後續將儘速研擬稅式支出評估報告、並舉辦公聽會廣納各界意見，並將證券投資信託及顧問法修正草案儘速報請行政院審議，待通過後送立法院審議。

為了管理上的便利性，高晶萍指出，關於租稅優惠的部分，假設投資人本身已經有了一個T I S A的帳戶裡面已經有30萬的投資，但是想要用租稅優惠的話，可以另外再開一個T I S A的帳戶，搭配每年2.4萬的免稅金額來投資長期持有就不會有優惠取消的問題，至於第一個T I S A帳戶即使中間贖回，也不會租稅優惠因此取消的問題發生，免得整個基金帳戶只因為贖回了部分金額導致全部的租稅優惠都被取消。